#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Миннауки просит акиматы профинансировать оснащение вузов компьютерами

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:32 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 января 2026 года на заседании правительства сообщил о необходимости дать дополнительное поручение акиматам регионов по привлечению финансирования для оснащения вузов компьютерной техникой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также отметил, что совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Astana Hub реализуется проект Tomorrow School на базе университетов.

"Проект организуется в формате круглосуточной доступности для жителей всех регионов на основе международной методологии. На сегодняшний день в 4 регионах выделены необходимые учебные помещения и полностью решены вопросы обеспечения компьютерной техникой для реализации проекта. В этой связи выражаем благодарность акиматам Акмолинской, Костанайской и Алматинской областей за активную поддержку проекта. В оставшихся 15 регионах вопросы обеспечения компьютерной техникой находятся на стадии проработки", – озвучил Саясат Нурбек.

В связи с этим министр попросил дать дополнительное поручение акиматам регионов по привлечению финансирования для оснащения высших учебных заведений компьютерной техникой.

Ранее Саясат Нурбек заявил, что в этом году в Казахстане запустят проекты с OpenAI и реформу системы тестирования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Миннауки ответило на жалобы казахстанцев о высоких ценах на обучение в вузах
15:26, 11 марта 2025
Миннауки ответило на жалобы казахстанцев о высоких ценах на обучение в вузах
В Казахстане ИИ внедрят в обучение преподавателей
11:26, Сегодня
В Казахстане ИИ внедрят в обучение преподавателей
Почему убрали заочное обучение в вузах Казахстана
13:53, 14 февраля 2023
Почему убрали заочное обучение в вузах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: