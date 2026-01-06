Миннауки просит акиматы профинансировать оснащение вузов компьютерами

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 января 2026 года на заседании правительства сообщил о необходимости дать дополнительное поручение акиматам регионов по привлечению финансирования для оснащения вузов компьютерной техникой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также отметил, что совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Astana Hub реализуется проект Tomorrow School на базе университетов.

"Проект организуется в формате круглосуточной доступности для жителей всех регионов на основе международной методологии. На сегодняшний день в 4 регионах выделены необходимые учебные помещения и полностью решены вопросы обеспечения компьютерной техникой для реализации проекта. В этой связи выражаем благодарность акиматам Акмолинской, Костанайской и Алматинской областей за активную поддержку проекта. В оставшихся 15 регионах вопросы обеспечения компьютерной техникой находятся на стадии проработки", – озвучил Саясат Нурбек.

В связи с этим министр попросил дать дополнительное поручение акиматам регионов по привлечению финансирования для оснащения высших учебных заведений компьютерной техникой.

Ранее Саясат Нурбек заявил, что в этом году в Казахстане запустят проекты с OpenAI и реформу системы тестирования.