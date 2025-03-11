Миннауки ответило на жалобы казахстанцев о высоких ценах на обучение в вузах

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 11 марта 2025 года отметил, что возможностей для получения высшего образования в Казахстане станет больше, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что проблема в том, что основная доля финансирования, благодаря которой выживают вузы, – это государственный заказ.

"То есть наши гранты. Они очень маленькие, и средняя стоимость их – около 800 тыс. тенге. Есть чуть повыше для национальных вузов – 1,2 млн, а порядка 900 тыс. в региональных университетах. Многие университеты, частные в том числе, вынуждены компенсировать нехватку государственного финансирования за счет коммерческих студентов", – озвучил Саясат Нурбек.

По его словам, сейчас поэтапно будут увеличивать госзаказ и стоимость самих грантов.

"Работа начата с прошлого года на магистратуру и докторантуру. Чтобы университеты не гонялись за коммерческими студентами, а выстраивали стабильность и финансовую модель. Второе – сейчас закон находится в Мажилисе. Надеемся, в этом году выйдет. Это закон об эндаумент-фондах. Университеты смогут создавать такие фонды, накапливать средства и повышать финансовую устойчивость. Этот закон очень важный и дает серьезные ресурсы для привлечения спонсоров, инвесторов и накопления финансов для вузов", – дополнил Саясат Нурбек.

Также, с его слов, идет привлечение иностранных студентов.

"Уже 31,5 тыс. иностранных студентов приехали в Казахстан. С начала года мы запустили большую кампанию Study in Kazakhstan. Сейчас у нас организованы выставки в Лондоне, недавно в Баку, в Китае и Индии. Теперь такие выставки будут проходить ежегодно. Эти студенты уже приносят Казахстану порядка 63 млрд тенге. Это даст нашим вузам возможность зарабатывать. Ничего плохого в этом нет – все зарубежные системы высшего образования зарабатывают на иностранных студентах. Повышая финансовую устойчивость университетов, мы тем самым будем регулировать эти цены. Цены растут, потому что вузы просто не выживают без этого", – сказал министр.

Он подчеркнул, что, помимо грантов, с этого года запускается четыре новых инструмента.

"Это накопительная система "Келешек", чтобы семьи могли откладывать на будущее детей с раннего возраста. Второе – беспроцентные кредиты. В прошлом году мы апробировали этот механизм, в этом году он запускается полноценно. Можно будет взять долгосрочный заем на получение высшего образования. Третье – частичные гранты. Они покрывают 50% стоимости, но со стипендией. А также "Нацфонд-детям". Каждому ребенку открывается счет. Некоторые родители даже не догадываются, что у детей уже есть эти накопления. Поэтому возможностей для получения высшего образования станет больше. Это для нас очень серьезный приоритет", – дополнил Саясат Нурбек.

Ранее министр Саясат Нурбек прокомментировал судебный процесс о возврате Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) государству.