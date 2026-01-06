#Казахстан в сравнении
Общество

Бектенов потребовал прекратить избыточное финансирование частных школ и медорганизаций

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:39 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 января 2026 года на заседании правительства заявил, что дает неделю на проработку мер по борьбе с мошенничеством в субсидировании частных школ и медорганизаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что в интервью Касым-Жомарт Токаева, которое вышло накануне, большой блок посвящен социальным вопросам.

"Как и поручено главой государства все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Вместе с тем, обращено внимание на пересмотр политики субсидирования частных школ и частных медицинских организаций. Необходимо прекратить избыточное финансирование. Если бизнес не способен работать в условиях честной конкуренции, нужен ли нам вообще такой бизнес? Всем известно, что в этой сфере широко распространено мошенничество. Поручаю министерствам просвещения, здравоохранения, финансов в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов", – озвучил Бектенов.

По его мнению, также следует предусмотреть комплекс мероприятий по линии министерства труда и социальной защиты населения совместно с акиматами, направленных на исключение мошенничества при назначении пособий и выплат.

5 января 2026 года в газете Turkistan вышло интервью Касым-Жомарта Токаева, в котором президент заявил, что Казахстан вступил в новый этап модернизации.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
