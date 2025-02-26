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Финансы

Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию

Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 10:30 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 26 февраля 2025 года, на заседании правительства подчеркнул необходимость сокращения излишних расходов в деятельности Министерства юстиции РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий. Данный подход направлен на повышение эффективности работы министерства.

"Я полностью поддерживаю новые подходы, которые вы отметили. Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех государственных органов", – отметил Олжас Бектенов.

25 февраля 2025 года стало известно, что из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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