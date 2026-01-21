#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Прекратить финансирование дорогостоящих элитных школ поручил Бектенов

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:46 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года рассказал, как будут финансироваться частные школы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что перед правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, а также сформулировать четкие критерии финансирования.

"Министерству просвещения совместно с акиматами регионов поручаю ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Следует обеспечить государственное финансирование только тех частных школ, которые покрывают острую потребность регионов в ученических местах. Финансирование дорогостоящих элитных школ прекратить", – заявил он.

Министерству просвещения в течение одного месяца поручено провести постлицензионный контроль частных учебных заведений на соответствие новым стандартам.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в настоящее время в сфере образования в пилотном режиме внедрен новый механизм, предусматривающий цифровой учет частных школ, автоматизацию основных процессов и синхронизацию системы бюджетирования. В результате, по ее словам, 785 частных школ были полностью цифровизированы.

"Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", – подчеркнула она.

6 января 2026 года глава правительства поручил министерствам просвещения, здравоохранения и финансов устранить дисбалансы в системе подушевого финансирования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бектенов потребовал прекратить избыточное финансирование частных школ и медорганизаций
11:39, 06 января 2026
Бектенов потребовал прекратить избыточное финансирование частных школ и медорганизаций
Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса
11:25, Сегодня
Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса
Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов
11:32, Сегодня
Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: