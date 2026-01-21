Прекратить финансирование дорогостоящих элитных школ поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года рассказал, как будут финансироваться частные школы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что перед правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, а также сформулировать четкие критерии финансирования.

"Министерству просвещения совместно с акиматами регионов поручаю ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Следует обеспечить государственное финансирование только тех частных школ, которые покрывают острую потребность регионов в ученических местах. Финансирование дорогостоящих элитных школ прекратить", – заявил он.

Министерству просвещения в течение одного месяца поручено провести постлицензионный контроль частных учебных заведений на соответствие новым стандартам.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в настоящее время в сфере образования в пилотном режиме внедрен новый механизм, предусматривающий цифровой учет частных школ, автоматизацию основных процессов и синхронизацию системы бюджетирования. В результате, по ее словам, 785 частных школ были полностью цифровизированы.

"Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", – подчеркнула она.

6 января 2026 года глава правительства поручил министерствам просвещения, здравоохранения и финансов устранить дисбалансы в системе подушевого финансирования.