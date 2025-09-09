#АЭС в Казахстане
Общество

Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:10 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр страны Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил ряд поручений для органов внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства обратил особое внимание на необходимость укоренения в обществе принципа "Закон и Порядок", в том числе в рамках соблюдения нулевой терпимости к любым правонарушениям и беззаконию.

"Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо усилить профилактику бытовых и уличных правонарушений, активизировать информационно-воспитательную работу с населением, особенно с молодежью. Мы должны обеспечить повсеместное исполнение принципа президента "Закон и Порядок", – сказал Бектенов.

Премьер также поручил Министерству внутренних дел принять дополнительные меры по усилению соответствующей работы, а также обеспечению строгого контроля за соблюдением правил дорожного движения.

"Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по продвижению законодательных поправок, регулирующих вопросы использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. В рамках выстраивания интеллектуальной системы противодействия киберпреступности Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами необходимо принять меры по созданию единой платформы по выявлению киберугроз", – добавил Бектенов.

Вчера, 8 сентября, в своем Послании президент Казахстана заявил о необходимости повсеместно формировать культуру вождения и обратить внимание на электросамокаты.

Азамат Сыздыкбаев
