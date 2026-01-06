#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону: премьер о цифровизации

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:27 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 января 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости внедрения цифровых решений во все сферы жизни казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры в области цифровых технологий и искусственного интеллекта играет ключевую роль в реальной трансформации отечественной экономики. Однако, сегодня наблюдается нехватка решений для широкого применения в повседневной жизни.

"Компании должны не только представлять новые прототипы, но доводить их до логического завершения и применения на практике. Цифровизация должна развиваться не параллельно экономике и повседневной жизни, а быть их неотъемлемой частью. У нас есть передовые IT-решения, но по-прежнему сохраняются и устаревшие методы. Например, казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону", – привел пример Бектенов.

По его словам, такие неактуальные бизнес-процессы наблюдаются в целых отраслях:

  • в строительстве отсутствуют BIM-модели, что ограничивает возможности для эффективного проектирования и управления;
  • слабыми темпами идет роботизация на производствах и внедрение прорывных IT-решений в сельском хозяйстве.
"Поэтому уполномоченным органам необходимо сосредоточиться на практических цифровых решениях, которые обеспечат ощутимый эффект для экономики. Особое внимание следует уделить созданию инструментов для противодействия современным угрозам и чрезвычайным ситуациям", – добавил премьер.

Ранее развитие цифровых решений и ИИ в городском управлении обсудили в Алматы.

Азамат Сыздыкбаев
