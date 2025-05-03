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Общество

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана войны с наступающим Днем Победы

ветеран, День Победы, Национальная гвардия РК, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 11:07 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
В Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии и военнослужащие воинской части 6637 поздравили ветерана Федора Щеглова с 80-летием Победы. У дома 98-летнего фронтовика прошел строевой марш расчетной группы в сопровождении военного оркестра, сообщает Zakon.kz.
Инициатива провести эту добрую акцию исходила от самих курсантов и солдат. Руководство Академии и воинской части поддержало идею чествования ветерана.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Участник войны, который был танкистом на фронте, поделился с молодыми бойцами воспоминаниями о тяжелых военных годах.
"Благодарю военнослужащих Национальной гвардии за внимание и уважение. Пусть небо над нами будет мирным, страна – спокойной. Самое главное – чтобы не было больше войн", – сказал ветеран.
Федор Щеглов принимал участие в штурме Кёнигсберга. Он лично пережил ужасы кровопролитных боев на Палау, где потерял немало боевых товарищей. Его подвиги не остались незамеченными – он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Японией".

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Стоит отметить, что войска правопорядка проводят различные мероприятия с участием военнослужащих в рамках акции "100 дней до Победы".

Ранее сообщалось, что в Астану из Москвы доставили останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, – Оразгали Айбулановича Белюбаева и Петра Капитоновича Оконечникова.
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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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