Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Трава в январе и завтраки на летниках: алматинцы обсуждают аномально теплую зиму

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Декабрь 2025 года и начало января 2026 года однозначно удивляют жителей и гостей Алматы весьма теплой погодой, сообщает Zakon.kz.

Пользователи популярной сети Threads активно делятся снимками из солнечного города.

К примеру, предприниматель Нурсултан Магзумов опубликовал фото с летней площадки одного из кафе. К кадру идет следующая подпись: "Завтрак в Алматы, 6 января, 2026".

  • Я рада за вас, но не искренне (я из Астаны, и у нас буран).
  • Алматинцы, вы там не наглейте.
  • Астанчане думают, что это ИИ, – шутят пользователи Казнета.

Еще один подписчик 2 января разместил фото с зеленой травой вперемешку с остатками снега, оставив такой комментарий:

"В этом году зима в Алматы особенно суровая. Многие алматинцы жалуются, что трава 31 декабря не такая зеленая и пышная, как обычно".

Фото: Threads/d.almatinets

За 3 января также можно найти и другие кадры.

Так, пользователь leon_beq пишет, что "Алматы как никогда красив".

Фото: Threads/leon_beq

Кроме того, еще одна жительница города добавила красочные снимки.

"Люблю такие солнечные дни, сразу настроение на порядок выше. Зима в этом году в Алматы совсем южная", – написала она.

Фото: Threads/alinamerkulyeva

Художница Марина опубликовала распустившиеся листья.

"4 января 2026, Алматы! У нас весна", – значится в подписи.

Фото: Threads./maridemee_

Погода, решившая пошутить, вызывает не только восторг, но и вопросы:

"То, что в этом году в Алматы теплая зима, – это, конечно, хорошо с одной стороны, но с другой – я боюсь представить, какая невыносимая жара ждет летом", – пишет Диана.
  • Еще неизвестно, как февраль чудить будет.
  • Февраль – ерунда... главное, чтобы май "шутить" не начал.
  • Как бы нам без весны не остаться.
  • Вот-вот, и мне заранее уже не по себе, какое было прошлое лето, просто кошмар.
  • Теплая зима – не значит жаркое лето. Меня больше волнует количество осадков, чтобы их было не меньше.
  • Через пару недель будут морозы, это неизбежно в Алматы, – размышляют казахстанцы.

Тем временем пока, по прогнозам синоптиков, большую часть Казахстана накрывает сильный ветер со снегопадом, а в Алматы 7 и 8 января воздух должен прогреться до +5°С.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
