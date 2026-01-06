Трава в январе и завтраки на летниках: алматинцы обсуждают аномально теплую зиму

Декабрь 2025 года и начало января 2026 года однозначно удивляют жителей и гостей Алматы весьма теплой погодой, сообщает Zakon.kz.

Пользователи популярной сети Threads активно делятся снимками из солнечного города.

К примеру, предприниматель Нурсултан Магзумов опубликовал фото с летней площадки одного из кафе. К кадру идет следующая подпись: "Завтрак в Алматы, 6 января, 2026".

Я рада за вас, но не искренне (я из Астаны, и у нас буран).

Алматинцы, вы там не наглейте.

Астанчане думают, что это ИИ, – шутят пользователи Казнета.

Еще один подписчик 2 января разместил фото с зеленой травой вперемешку с остатками снега, оставив такой комментарий:

"В этом году зима в Алматы особенно суровая. Многие алматинцы жалуются, что трава 31 декабря не такая зеленая и пышная, как обычно".

Фото: Threads/d.almatinets

За 3 января также можно найти и другие кадры.

Так, пользователь leon_beq пишет, что "Алматы как никогда красив".

Фото: Threads/leon_beq

Кроме того, еще одна жительница города добавила красочные снимки.

"Люблю такие солнечные дни, сразу настроение на порядок выше. Зима в этом году в Алматы совсем южная", – написала она.

Фото: Threads/alinamerkulyeva

Художница Марина опубликовала распустившиеся листья.

"4 января 2026, Алматы! У нас весна", – значится в подписи.

Фото: Threads./maridemee_

Погода, решившая пошутить, вызывает не только восторг, но и вопросы:

"То, что в этом году в Алматы теплая зима, – это, конечно, хорошо с одной стороны, но с другой – я боюсь представить, какая невыносимая жара ждет летом", – пишет Диана.

Еще неизвестно, как февраль чудить будет.

Февраль – ерунда... главное, чтобы май "шутить" не начал.

Как бы нам без весны не остаться.

Вот-вот, и мне заранее уже не по себе, какое было прошлое лето, просто кошмар.

Теплая зима – не значит жаркое лето. Меня больше волнует количество осадков, чтобы их было не меньше.

Через пару недель будут морозы, это неизбежно в Алматы, – размышляют казахстанцы.

Тем временем пока, по прогнозам синоптиков, большую часть Казахстана накрывает сильный ветер со снегопадом, а в Алматы 7 и 8 января воздух должен прогреться до +5°С.