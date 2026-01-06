Зима закончилась? Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент 7-9 января
В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -18°С, тогда как в Алматы и Шымкенте – потепление и погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 7, 8 и 9 января 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 7 января: переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -9-11°С.
- 8 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -10-12°С.
- 9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -7-9°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
- 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.
- 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 7 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +4+6°С.
- 8 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.
- 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.
Ранее синоптики сообщили, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.
