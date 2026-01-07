#Казахстан в сравнении
Общество

Радость кошки от снега умилила соцсети

Радость кошки снегу в Кокшетау умилила соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 12:53 Фото: pixabay
Пользователи Сети сняли на видео, как кошка радуется снегопаду, и даже позавидовали ее настроению, сообщает Zakon.kz.

В пабликах появилось видео, на котором кошка радуется выпадению снега. Она во дворе под светом фонарей прыгает и пытается поймать ажурные хлопья. Затем, забираясь на сугроб, играет с веткой.

"Самое милое видео за сегодня – кошечка с искренней радостью встречает снег. Прыгает, играет и наслаждается каждым снежным моментом. Такие кадры сразу поднимают настроение и делают день теплее", – говорится под видео.

Комментаторы согласились с автором поста, отмечая, что кошка – настоящая милота:

  • Вот так надо радоваться жизни.
  • Завидую ее настроению.
  • Милота.

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси, родившаяся 29 декабря 1995 года, отметила 30-летие. По человеческим меркам это эквивалентно 140-160 годам.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев
18:38, 23 августа 2025
Видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев
Казахстанские дети умилили иностранцев
13:10, 07 марта 2023
Казахстанские дети умилили иностранцев
Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе
18:54, 02 мая 2025
Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе
