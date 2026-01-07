Радость кошки от снега умилила соцсети

Пользователи Сети сняли на видео, как кошка радуется снегопаду, и даже позавидовали ее настроению, сообщает Zakon.kz.

В пабликах появилось видео, на котором кошка радуется выпадению снега. Она во дворе под светом фонарей прыгает и пытается поймать ажурные хлопья. Затем, забираясь на сугроб, играет с веткой.

"Самое милое видео за сегодня – кошечка с искренней радостью встречает снег. Прыгает, играет и наслаждается каждым снежным моментом. Такие кадры сразу поднимают настроение и делают день теплее", – говорится под видео.

Комментаторы согласились с автором поста, отмечая, что кошка – настоящая милота:

Вот так надо радоваться жизни.

Завидую ее настроению.

Милота.

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси, родившаяся 29 декабря 1995 года, отметила 30-летие. По человеческим меркам это эквивалентно 140-160 годам.