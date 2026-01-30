#Казахстан в сравнении
Советы

Зачем кошки мурлыкают: причин больше, чем кажется

кот с хозяином, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 14:14 Фото: pixabay
Мурлыканье кошки многие воспринимают как универсальный знак счастья. Но современная ветеринарная наука и зоопсихология раскрывают более глубокий смысл этого звука, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мурлыканье – это инструмент саморегуляции, с помощью которого кошка справляется с разными состояниями, а иногда и мягко сигнализирует о том, что ей нужна помощь или внимательное наблюдение.

Этот интересный звук возникает благодаря ритмичным сокращениям мышц гортани и колебаниям воздушного потока при дыхании.

Особенность в том, что кошка способна мурлыкать как на вдохе, так и на выдохе, поддерживая почти непрерывное "урчание".

Частота вибраций различается у животных, но чаще всего она низкая, и человек ощущает ее не только ушами, но и телом, когда питомец лежит рядом.

Сигнал удовольствия

Наиболее известный сценарий – мурлыканье, связанное с комфортом и безопасностью. Кошка мурлычет, когда ей тепло, когда ее гладят, когда она "разговаривает" с хозяином в спокойной обстановке. Иногда мурлыканье служит приглашением к общению.

Фото: pexels

Стрессовые ситуации

Мурлыканье также может появляться и в неожиданных ситуациях: во время поездки к ветеринару, после падения, при испуге, когда кошка прячется и избегает рук. В этих случаях звук действует как успокаивающий механизм – помогает снизить тревогу, стабилизировать дыхание и вернуть организм в управляемое состояние.

Как отличить радость от тревоги

Главное – смотреть на контекст и поведение питомца. Если кошка мурлычет, но при этом прячется, резко меняет привычки, хуже ест, избегает прыжков, напряженно держит тело, шипит при попытке взять на руки или заметно больше спит – это повод насторожиться.

Тревожными признаками также являются учащенное дыхание, вялость, повторяющаяся рвота, понос, отказ от воды, необычные попытки сходить в лоток или крики при мочеиспускании. В таких случаях мурлыканье может быть частью реакции на стресс или боль.

Как говорится в заключительной части публикации издания "Стерлеград", мурлыканье – один из самых приятных звуков дома, но оно не всегда означает, что кошке хорошо. Если что-то кажется необычным, безопаснее перестраховаться и проконсультироваться с ветеринаром, чем успокаивать себя мыслью: "Раз мурлычет – значит, не болит".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 14:14
Почему кошек нельзя гладить против шерсти

Также мы рассказывали, что домашние кошки любят проводить много времени на подоконниках, и на это есть несколько причин. О них можно узнать по этой ссылке.

