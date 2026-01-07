#Казахстан в сравнении
Общество

МСХ Казахстана намерено снизить пенсионный возраст чабанам, а также дать им отсрочку от армии

пастух, чабан, МСХ РК, армия, отсрочка, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 22:44 Фото: pixabay
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства 7 января одобрил проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, одним из ключевых нововведений документа стали меры социальной поддержки работников отрасли – в частности, снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, а также предоставление им отсрочки от воинской службы.

Проект плана был рассмотрен на заседании Общественного совета с участием министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, представителей отраслевых ассоциаций, науки и бизнеса. Документ разработан по поручению главы государства и нацелен на рост производства, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала животноводства.

Помимо социальных мер, план предусматривает системные изменения в финансировании отрасли. В частности, предлагается запуск долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных, а также кредитование под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям. Эти средства можно будет направлять на закуп кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов и другие текущие расходы.

Отдельный кредитный продукт под 6% предусмотрен для развития отгонного животноводства с целью вовлечения в оборот неиспользуемых пастбищ. Все кредитные программы планируется обеспечить системой государственных гарантий.

В документ также включены меры по развитию глубокой переработки животноводческого сырья, усилению ветеринарной безопасности, цифровому контролю и кадровому обеспечению отрасли. В части социальной поддержки, помимо пенсионных и армейских льгот, рассматривается приоритетное выделение образовательных грантов детям животноводов.

Проект разрабатывался с участием межотраслевой рабочей группы, в которую вошли депутаты, представители акиматов, науки, финансового сектора и бизнеса. Всего было проведено девять заседаний и рассмотрено более 150 предложений.

По итогам обсуждения члены Общественного совета единогласно одобрили проект, отметив, что документ учитывает ключевые запросы фермерского сообщества и может стать основой для устойчивого развития животноводства в среднесрочной перспективе.

Ранее в МСХ РК ответили на вопрос о дефиците риса в стране. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
