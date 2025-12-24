Ожидается ли в Казахстане дефицит риса – ответ Минсельхоза

Фото: Zakon.kz

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 24 декабря 2025 года после пресс-встречи ведомства опроверг информацию, что ожидается дефицит риса в Кызылординской области, как и в целом по стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что опасаться дефицита риса в Кызылординской области не стоит. "Плановые показатели в 70 тыс. гектаров, доведенные до региона, полностью обеспечивают потребности республики в рисе, при этом сохраняется и экспортный потенциал. Таким образом, проблем с обеспечением рисом не ожидается. Во-первых, Казахстан производит риса больше, чем требуется для внутреннего потребления. Во-вторых, сельхозпроизводители активно работают над повышением продуктивности. Даже при возможном снижении посевных площадей это не отразится на общем объеме производства", – дополнил Азат Султанов. Он заверил, что аналогичная картина складывается и по пшенице. "Несмотря на сокращение посевных площадей почти на 1 млн гектаров, объем урожая остался на уровне прошлого года. Это результат использования качественных семян, удобрений и современной техники. Таким образом, ситуация находится под постоянным контролем", – продолжил вице-министр. 25 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане выведен рис с рекордной водоэффективностью.

