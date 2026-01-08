Цена одной ошибки – ваша переписка: казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере

Сегодня, 8 января 2026 года, казахстанцам напомнили о новом способе несанкционированного доступа к аккаунтам WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

О новой киберугрозе, связанной с популярным мессенджером, предупредили в Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием GhostPairing, которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств.

Сценарий прост: пользователю направляется сообщение, замаскированное под Facebook или WhatsApp, которое перенаправляет на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс этих сервисов. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения. После этого злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к WhatsApp, включая чтение сообщений, просмотр медиафайлов и контактов, отправку сообщений и доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме и не вызывает подозрений.

Отмечается, что единственный способ обнаружить захват WhatsApp – вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию аккаунта и подлежит немедленному удалению.

"Полицейские призывают граждан соблюдать меры кибербезопасности, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и уведомлениям, не вводить код WhatsApp на сторонних сайтах, так как запрос кода вне приложения всегда является мошенничеством, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активность аккаунта и применять защитное программное обеспечение. Цена одной ошибки – полный контроль над личной перепиской". Пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) РК

