Общество

Казахстанцам напомнили об обновленных правилах пребывания в Кыргызстане

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пункт пропуска КПП Ак-Тилек, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:19 Фото: gov.kg
Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сегодня, 15 января 2026 года, напомнила казахстанцам об обновленных сроках и правилах пребывания в их стране, сообщает Zakon.kz.

Новый порядок расчета безвизового срока

Так, с 1 сентября 2025 года казахстанцы смогут находиться на территории Кыргызстана до 90 дней в общей сложности за каждые180 дней, начиная с даты первого въезда.

Порядок учета сроков пребывания

При каждом пересечении государственной границы ранее использованные дни пребывания не аннулируются, а учитываются в совокупности. Отсчет срока пребывания начинается заново только при условии непрерывного нахождения за пределами Кыргызстана в течение 90 календарных дней.

Регистрация по месту пребывания

Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.

Ответственность за превышение сроков пребывания

В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

Основания для продления пребывания

Продлить срок законного нахождения в Кыргызстан возможно при наличии следующих документов:

  • регистрация по месту пребывания;
  • вид на жительство;
  • разрешение на временное проживание;
  • статусы "Кайрылман";
  • "Мекен-карт";
  • "Резидент-карт";
  • а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

Стоит отметить, аналогичные правила пребывания действуют в Казахстане в отношении граждан Кыргызстана.

