Казахстанцам напомнили об обновленных правилах пребывания в Кыргызстане
Новый порядок расчета безвизового срока
Так, с 1 сентября 2025 года казахстанцы смогут находиться на территории Кыргызстана до 90 дней в общей сложности за каждые180 дней, начиная с даты первого въезда.
Порядок учета сроков пребывания
При каждом пересечении государственной границы ранее использованные дни пребывания не аннулируются, а учитываются в совокупности. Отсчет срока пребывания начинается заново только при условии непрерывного нахождения за пределами Кыргызстана в течение 90 календарных дней.
Регистрация по месту пребывания
Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.
Ответственность за превышение сроков пребывания
В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.
Основания для продления пребывания
Продлить срок законного нахождения в Кыргызстан возможно при наличии следующих документов:
- регистрация по месту пребывания;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- статусы "Кайрылман";
- "Мекен-карт";
- "Резидент-карт";
- а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.
Стоит отметить, аналогичные правила пребывания действуют в Казахстане в отношении граждан Кыргызстана.
