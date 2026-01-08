Не все можно у воды: казахстанцам напомнили о строгих запретах

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации сегодня, 8 января 2026 года, предоставили интересные сведения о том, что можно и чего нельзя делать в водоохранных зонах и полосах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вода – территория особого правового режима

Вода в Казахстане рассматривается не просто как природный ресурс, а как объект, находящийся под особой охраной государства. Именно поэтому вдоль рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и водоохранные полосы. Новый Водный кодекс усилил требования к их защите и режиму использования.

Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса

Согласно статье 1 Водного кодекса:

Водоохранная зона – это территория, прилегающая к водному объекту, на которой действует специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная полоса – часть водоохранной зоны, где дополнительно установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Важно учитывать, что 35 метров – это минимальная ширина водоохранной полосы. Конкретные размеры зон и полос зависят от вида водоема, рельефа местности и экологических условий и могут быть увеличены.

Как устанавливаются границы водоохранных зон

Водоохранные зоны и полосы определяются на основании проектной документации. Ее разработку заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях – физические и юридические лица.

Проекты подлежат обязательному согласованию с:

бассейновыми водными инспекциями;

экологическими органами;

санитарно-эпидемиологическими службами.

После согласования границы утверждаются акиматами, закрепляются на местности и отражаются на государственной кадастровой карте.

Если русло реки или береговая линия изменяются, границы подлежат пересмотру.

Самый строгий режим – в водоохранной полосе

В пределах водоохранной полосы допускается лишь ограниченный перечень видов деятельности.

Разрешено размещение и строительство:

водохозяйственных сооружений и инженерных коммуникаций;

мостов и мостовых сооружений;

причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры водного транспорта;

объектов, связанных с охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;

рыбоводных прудов, бассейнов и иных рыбоводных объектов;

детских и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и рекреационных зон без капитального строительства;

пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;

берегоукрепительных работ, лесоразведения и озеленения.

Любая иная хозяйственная деятельность в водоохранной полосе запрещена.

Что запрещено в водоохранной зоне

Даже за пределами водоохранной полосы, но в границах водоохранной зоны действуют серьезные ограничения.

В частности, запрещены:

Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод.

Размещение и строительство:

автозаправочных станций;

складов нефтепродуктов;

пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза, а также их применение;

свалок твердых бытовых и промышленных отходов;

кладбищ;

животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников;

хранилищ пестицидов и тары из-под них;

накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и иных объектов, создающих риск химического, радиационного, микробиологического или токсикологического загрязнения.

Выпас сельскохозяйственных животных с превышением допустимой нормы нагрузки.

Если водоохранная зона официально не установлена

Согласно статье 44 Земельного кодекса Казахстана, земельные участки в пределах 500 метров от береговой линии водоема не могут предоставляться и использоваться, пока:

не определены границы водоохранной зоны и полосы;

не установлен режим их хозяйственного использования.

Исключение составляют земли особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда, а также земли, предназначенные для рыбного хозяйства и аквакультуры.

Согласование работ и ответственность

Любые строительные, земляные и иные работы на водных объектах, а также в границах водоохранных зон и полос допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после обязательного согласования с бассейновыми водными инспекциями.

За нарушение установленного режима предусмотрена ответственность. В соответствии со статьей 360 КоАП РК несоблюдение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штрафы, а также принудительный снос незаконно возведенных сооружений.

