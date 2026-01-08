Не все можно у воды: казахстанцам напомнили о строгих запретах
Вода – территория особого правового режима
Вода в Казахстане рассматривается не просто как природный ресурс, а как объект, находящийся под особой охраной государства. Именно поэтому вдоль рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и водоохранные полосы. Новый Водный кодекс усилил требования к их защите и режиму использования.
Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса
Согласно статье 1 Водного кодекса:
- Водоохранная зона – это территория, прилегающая к водному объекту, на которой действует специальный режим хозяйственной деятельности.
- Водоохранная полоса – часть водоохранной зоны, где дополнительно установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.
Важно учитывать, что 35 метров – это минимальная ширина водоохранной полосы. Конкретные размеры зон и полос зависят от вида водоема, рельефа местности и экологических условий и могут быть увеличены.
Как устанавливаются границы водоохранных зон
Водоохранные зоны и полосы определяются на основании проектной документации. Ее разработку заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях – физические и юридические лица.
Проекты подлежат обязательному согласованию с:
- бассейновыми водными инспекциями;
- экологическими органами;
- санитарно-эпидемиологическими службами.
После согласования границы утверждаются акиматами, закрепляются на местности и отражаются на государственной кадастровой карте.
Если русло реки или береговая линия изменяются, границы подлежат пересмотру.
Самый строгий режим – в водоохранной полосе
В пределах водоохранной полосы допускается лишь ограниченный перечень видов деятельности.
Разрешено размещение и строительство:
- водохозяйственных сооружений и инженерных коммуникаций;
- мостов и мостовых сооружений;
- причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры водного транспорта;
- объектов, связанных с охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;
- рыбоводных прудов, бассейнов и иных рыбоводных объектов;
- детских и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и рекреационных зон без капитального строительства;
- пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;
- берегоукрепительных работ, лесоразведения и озеленения.
Любая иная хозяйственная деятельность в водоохранной полосе запрещена.
Что запрещено в водоохранной зоне
Даже за пределами водоохранной полосы, но в границах водоохранной зоны действуют серьезные ограничения.
В частности, запрещены:
Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод.
Размещение и строительство:
- автозаправочных станций;
- складов нефтепродуктов;
- пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
- складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза, а также их применение;
- свалок твердых бытовых и промышленных отходов;
- кладбищ;
- животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников;
- хранилищ пестицидов и тары из-под них;
- накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и иных объектов, создающих риск химического, радиационного, микробиологического или токсикологического загрязнения.
Выпас сельскохозяйственных животных с превышением допустимой нормы нагрузки.
Если водоохранная зона официально не установлена
Согласно статье 44 Земельного кодекса Казахстана, земельные участки в пределах 500 метров от береговой линии водоема не могут предоставляться и использоваться, пока:
- не определены границы водоохранной зоны и полосы;
- не установлен режим их хозяйственного использования.
Исключение составляют земли особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда, а также земли, предназначенные для рыбного хозяйства и аквакультуры.
Согласование работ и ответственность
Любые строительные, земляные и иные работы на водных объектах, а также в границах водоохранных зон и полос допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после обязательного согласования с бассейновыми водными инспекциями.
За нарушение установленного режима предусмотрена ответственность. В соответствии со статьей 360 КоАП РК несоблюдение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штрафы, а также принудительный снос незаконно возведенных сооружений.
