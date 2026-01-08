#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Не все можно у воды: казахстанцам напомнили о строгих запретах

Алаколь, озеро Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:41 Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации сегодня, 8 января 2026 года, предоставили интересные сведения о том, что можно и чего нельзя делать в водоохранных зонах и полосах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вода – территория особого правового режима

Вода в Казахстане рассматривается не просто как природный ресурс, а как объект, находящийся под особой охраной государства. Именно поэтому вдоль рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и водоохранные полосы. Новый Водный кодекс усилил требования к их защите и режиму использования.

Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса

Согласно статье 1 Водного кодекса:

  • Водоохранная зона – это территория, прилегающая к водному объекту, на которой действует специальный режим хозяйственной деятельности.
  • Водоохранная полоса – часть водоохранной зоны, где дополнительно установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Важно учитывать, что 35 метров – это минимальная ширина водоохранной полосы. Конкретные размеры зон и полос зависят от вида водоема, рельефа местности и экологических условий и могут быть увеличены.

Как устанавливаются границы водоохранных зон

Водоохранные зоны и полосы определяются на основании проектной документации. Ее разработку заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях – физические и юридические лица.

Проекты подлежат обязательному согласованию с:

  • бассейновыми водными инспекциями;
  • экологическими органами;
  • санитарно-эпидемиологическими службами.

После согласования границы утверждаются акиматами, закрепляются на местности и отражаются на государственной кадастровой карте.

Если русло реки или береговая линия изменяются, границы подлежат пересмотру.

Самый строгий режим – в водоохранной полосе

В пределах водоохранной полосы допускается лишь ограниченный перечень видов деятельности.

Разрешено размещение и строительство:

  • водохозяйственных сооружений и инженерных коммуникаций;
  • мостов и мостовых сооружений;
  • причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры водного транспорта;
  • объектов, связанных с охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;
  • рыбоводных прудов, бассейнов и иных рыбоводных объектов;
  • детских и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и рекреационных зон без капитального строительства;
  • пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;
  • берегоукрепительных работ, лесоразведения и озеленения.

Любая иная хозяйственная деятельность в водоохранной полосе запрещена.

Что запрещено в водоохранной зоне

Даже за пределами водоохранной полосы, но в границах водоохранной зоны действуют серьезные ограничения.

В частности, запрещены:

Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод.

Размещение и строительство:

  • автозаправочных станций;
  • складов нефтепродуктов;
  • пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
  • складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза, а также их применение;
  • свалок твердых бытовых и промышленных отходов;
  • кладбищ;
  • животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников;
  • хранилищ пестицидов и тары из-под них;
  • накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и иных объектов, создающих риск химического, радиационного, микробиологического или токсикологического загрязнения.

Выпас сельскохозяйственных животных с превышением допустимой нормы нагрузки.

Если водоохранная зона официально не установлена

Согласно статье 44 Земельного кодекса Казахстана, земельные участки в пределах 500 метров от береговой линии водоема не могут предоставляться и использоваться, пока:

  • не определены границы водоохранной зоны и полосы;
  • не установлен режим их хозяйственного использования.

Исключение составляют земли особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда, а также земли, предназначенные для рыбного хозяйства и аквакультуры.

Согласование работ и ответственность

Любые строительные, земляные и иные работы на водных объектах, а также в границах водоохранных зон и полос допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после обязательного согласования с бассейновыми водными инспекциями.

За нарушение установленного режима предусмотрена ответственность. В соответствии со статьей 360 КоАП РК несоблюдение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штрафы, а также принудительный снос незаконно возведенных сооружений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:41
Килограммы ртути вытекают в одну из крупнейших и живописных лагун Европы

Немного ранее мы рассказывали, что Антарктический ледник Туэйтса, известный в народе как ледник "Судного дня", признан самым опасным в Мировом океане. Согласно новым исследованиям, он начал активно смещаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Цена одной ошибки – ваша переписка: казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере
10:03, Сегодня
Цена одной ошибки – ваша переписка: казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере
Правила установления водоохранных зон: внесено изменение
15:23, 17 сентября 2024
Правила установления водоохранных зон: внесено изменение
Ледниковые гиганты Казахстана: топ-5 самых крупных и их особенности
09:26, 24 января 2025
Ледниковые гиганты Казахстана: топ-5 самых крупных и их особенности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: