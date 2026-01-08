#Казахстан в сравнении
Общество

Названы регионы Казахстана, где 31 декабря зарегистрировали больше всего браков

елка, елочные игрушки, гирлянды, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 15:29 Фото: unsplash
Сегодня, 8 января 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику по бракам, заключенным в Казахстане в канун Нового года, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в госкорпорации, не секрет, что большинство молодоженов выбирают красивые и запоминающиеся даты для регистрации заключения брака.

"Так, 31 декабря 2025 года всего было зарегистрировано 487 браков", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram НАО.

В "Правительстве для граждан" отметили 5 регионов, где было зафиксировано наибольшее количество регистраций в канун Нового года:

  • Алматы – 68 пар;
  • Туркестанская область – 61 пара;
  • Астана – 47 пар;
  • Жамбылская область – 37 пар;
  • Карагандинская область – 30 пар.
"Такие особенные в календаре даты традиционно остаются востребованными у граждан, вступающих в семейные узы", – добавили в госкорпорации.

6 января 2026 года казахстанцам подсказали, как пожениться в "красивую" дату.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
