Казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ответили на один интересный вопрос, поступивший от одного казахстанца, сообщает Zakon.kz.

Так, вопрос заключался в следующем:

"Мы подали заявление на регистрацию брака, но не смогли прийти вовремя за свидетельством. Что делать, если срок заявки истек?"

Специалисты уточнили, если по истечении 15 дней заявитель не обратился в РАГС, заявка аннулируется в связи с неявкой заявителей.

"При этом вы можете вернуть оплату за регистрационный сбор, написав заявление через Е-otinish. После чего вы можете заново подать заявку на регистрацию брака через портал электронного правительства, оплатив регистрационный сбор в размере 3 864 тенге". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

