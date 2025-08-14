#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Советы

Казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:02 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ответили на один интересный вопрос, поступивший от одного казахстанца, сообщает Zakon.kz.

Так, вопрос заключался в следующем:

"Мы подали заявление на регистрацию брака, но не смогли прийти вовремя за свидетельством. Что делать, если срок заявки истек?"

Специалисты уточнили, если по истечении 15 дней заявитель не обратился в РАГС, заявка аннулируется в связи с неявкой заявителей.

"При этом вы можете вернуть оплату за регистрационный сбор, написав заявление через Е-otinish. После чего вы можете заново подать заявку на регистрацию брака через портал электронного правительства, оплатив регистрационный сбор в размере 3 864 тенге".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Ранее жителям Казахстана рассказали о том, как подать заявление на присвоение статуса кандаса и какие документы для этого нужны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025
Советы
11:28, Сегодня
Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025
Опасная правда о шумоподавляющих наушниках: предупреждение невролога
Советы
09:24, Сегодня
Опасная правда о шумоподавляющих наушниках: предупреждение невролога
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым все завидуют
Советы
08:55, Сегодня
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым все завидуют
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: