У врачей Актобе из-за гололеда настоящий аврал, а коммунальщики не успевают обрабатывать улицы

Город Актобе превратился в сплошной каток, сообщает Zakon.kz.

Только за последние двое суток в травмпункты обратилось больше 80 человек, передает "КТК". Семерых пришлось госпитализировать с переломами. Улицы и тротуары в Актобе сейчас опасны. Со слов горожан, по городу приходится не идти, а буквально катиться. Особенно тяжело пенсионерам. Каждый шаг они просчитывают заранее, боясь очередного падения.

Коммунальщики признают, из-за резких перепадов температуры не успевают обрабатывать улицы. По словам чиновников, быстро победить гололед не удается. После буранов и морозов в регион пришло резкое потепление, поэтому дороги и пешеходные зоны покрылись плотной коркой льда.

"Растаявший снег превращается в наледь, что создает опасность на тротуарах. Для предотвращения травмирования жителей, пешеходов проводятся работы сейчас по посыпке инертных материалов. В первую очередь – это соляная смесь. Обрабатываются на особо опасных участках", – рассказал руководитель отдела ЖКХ аппарата акима района "Астана" города Актобе Мирас Ажибаев.

Пока коммунальщики борются с последствиями непогоды, актюбинцы просят об одном – посыпать хотя бы самые оживленные участки. Ведь сейчас обычный выход из дома для многих заканчивается не на работе, а на больничной койке.

8 января стало известно о повышении зарплаты казахстанским медикам.