Общество

В Астане будут проводить испытания медицинских изделий

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 14:03 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по приведению в соответствие с международными стандартами производимых в Казахстане медицинских изделий, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, специализированная лаборатория появится в столице.

"На сегодня проводится работа по строительству в Астане лаборатории для проведения технических испытаний медицинских изделий в соответствии с международными стандартами. Под строительство лаборатории РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизделий" Министерства здравоохранения выделен земельный участок площадью 10 га, в 2026 году предусмотрено финансирование для разработки проектно-сметной документации", – говорится в ответе Олжаса Бектенова на депутатский запрос.

Премьер подчеркнул, что действующие регуляторные подходы к фармацевтическим субстанциям соответствуют практике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС), в рамках которых субстанции не подлежат самостоятельной регистрации при условии соблюдения требований надлежащей производственной практики (GMP).

Также сообщается, что для формирования устойчивой, конкурентоспособной и технологически развитой фармацевтической отрасли разработан проект Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности РК на 2026-2030 годы. В данный момент проект проходит процедуру согласования.

Ранее мы писали, что в Казахстане будут производить ингредиенты для 27 наименований лекарственных средств.

Азамат Сыздыкбаев
