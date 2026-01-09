Ингредиенты для 27 лекарств будут производить в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по совершенствованию нормативного регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане сроки регистрации лекарственных средств и медицинских изделий сокращены до 100 рабочих дней вместо 210.

"Внедрена композитная услуга, позволившая оптимизировать последовательность административных процедур, и ускоренная регистрация для лекарственных средств и медицинских изделий из стран с высокой регуляторной репутацией со сроком не более 15 рабочих дней. Это Соединенные Штаты Америки (FDA), Европейский союз (EMA), Великобритания (MHRA), Япония (PMDA). Для ускорения процесса регистрации в рамках Евразийского экономического союза снижена стоимость экспертных работ для казахстанских товаропроизводителей на 90%, что привело к увеличению регистрации лекарственных средств до 60%", – говорится в ответе.

Кроме того, Министерством здравоохранения в декабре 2025 года внесены изменения в соответствующий приказ министра, которые предусматривают внедрение нового механизма привлечения инвестиций путем заключения Соглашения об инвестициях с рядом преференций: это освобождение от корпоративного подоходного налога, НДС и таможенных пошлин на импорт оборудования, государственную поддержку инфраструктурой, доступ к земельным участкам без конкурса и т.д., регламентацию долгосрочных договоров, постепенное повышение глубины локализации и качества производимых препаратов.

"При этом указаны равные требования для международных и казахстанских производителей, включая необходимость поэтапного перехода к полному циклу производства инновационных лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов. 31 декабря 2025 года подписано первое соглашение об инвестициях в сфере здравоохранения по проекту "Строительство биофармацевтического комплекса полного цикла", предусматривающее производство активных фармацевтических ингредиентов по 27 наименованиям лекарственных средств", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения приказом от 25 декабря 2025 года внес изменения в правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП за счет бюджетных средств и ОСМС.