11 функций лишатся сельские акимы после законодательных поправок

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проведенном анализе функций сельских акимов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в рамках комплексного анализа функций акимов городов областного значения, сел, поселков, сельских округов проанализированы положения 17 кодексов и более 100 законов.

"По итогам анализа выявлено около 170 функций, возложенных на акимов сельских округов. Деятельность акимов сельских округов в первую очередь ориентирована на вопросы благоустройства населенных пунктов, обеспечения санитарного состояния, а также координации социальных вопросов на местном уровне. В декабре 2025 года на уровне правительства проведен ряд совещаний с участием акимов сельских округов", – говорится в ответе.

В рамках обсуждений предложено исключить 11 функций, не относящихся к компетенции акимов сельских округов, включая содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и находящихся на пробации, рассмотрение отдельных административных правонарушений, организацию транспортировки лежачих больных из стационаров организаций здравоохранения к месту проживания и другие.

Разработанные поправки будут проработаны в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", рассматриваемого в Мажилисе Парламента.

В ноябре 2025 года глава государства оценил работу акимов сельских округов.