Общество

Ссора между пассажирами закончилась убийством в Темиртау: суд присяжных вынес приговор

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 21:00 Фото: unsplash
Суд присяжных Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области 9 января признал жителя Карагандинской области виновным в убийстве, совершенном в марте 2025 года в автобусе, следовавшем по маршруту "Караганда – Темиртау".

Как сообщила пресс-служба суда, инцидент произошел 10 марта 2025 года в автобусе №107. Подсудимый Я. и его знакомый М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, что вызвало недовольство пассажиров. Один из них сделал Я. замечание, после чего возник словесный конфликт.

После выхода из автобуса на остановке "Кооператор" в Темиртау между участниками конфликта произошла драка. В ходе потасовки Я. нанес потерпевшему Х. множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписью с камеры наблюдения в автобусе, а также заключениями экспертиз.

Прокуратура просила назначить Я. 15 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала позицию обвинения. Защита настаивала на наказании ниже низшего предела.

Суд присяжных, учитывая отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения и смягчающие обстоятельства – противоправное поведение потерпевшего и чистосердечное раскаяние подсудимого, – назначил Я. 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Кроме того, с осужденного взыскано 8 млн тенге в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу.

А ранее в Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес приговор по громкому делу об убийстве Айзат Джумановой.

