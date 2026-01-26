Суд об убийстве Ержана Бабакумарова проходит в закрытом формате
Судебное разбирательство проходит за закрытыми дверями. До начала заседания представителей СМИ сначала проинформировали, что заседание проводится в закрытом порядке по ходатайству двух сторон.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Однако спустя час информация была изменена, и всех желающих журналистов пригласили присутствовать на судебном заседании. Однако на слушание дела журналистов не пустили, потому что не нашлось свободного кабинета, в который поместились бы все. После чего для журналистов организовали трансляцию в пресс-центре.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Начало заседания было назначено на 15:00, однако его проведение было перенесено на один час. Как сообщили журналистам, задержка связана с опозданием этапирования подсудимых.
"Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса. Суд постановил ходатайство представителей потерпевшей, защитника удовлетворить. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Настоящее постановление является окончательным. Обжалованию и опротестованию не подлежит", – озвучила судья.
По словам судьи, процесс закрыт в целях защиты интересов несовершеннолетних детей погибшего и недопущения публичного обсуждения деталей особо тяжкого преступления против жизни.
После этого судебная трансляция была прервана.
30 октября 2025 года в социальных сетях появилась информация, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.