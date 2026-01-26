Суд об убийстве Ержана Бабакумарова проходит в закрытом формате

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны 26 января 2026 года началось предварительное слушание дела об убийстве Ержана Бабакумарова, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебное разбирательство проходит за закрытыми дверями. До начала заседания представителей СМИ сначала проинформировали, что заседание проводится в закрытом порядке по ходатайству двух сторон.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако спустя час информация была изменена, и всех желающих журналистов пригласили присутствовать на судебном заседании. Однако на слушание дела журналистов не пустили, потому что не нашлось свободного кабинета, в который поместились бы все. После чего для журналистов организовали трансляцию в пресс-центре.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Начало заседания было назначено на 15:00, однако его проведение было перенесено на один час. Как сообщили журналистам, задержка связана с опозданием этапирования подсудимых.



"Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса. Суд постановил ходатайство представителей потерпевшей, защитника удовлетворить. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Настоящее постановление является окончательным. Обжалованию и опротестованию не подлежит", – озвучила судья.

По словам судьи, процесс закрыт в целях защиты интересов несовершеннолетних детей погибшего и недопущения публичного обсуждения деталей особо тяжкого преступления против жизни.

После этого судебная трансляция была прервана.

30 октября 2025 года в социальных сетях появилась информация, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.