Студент из Индии снимал видео на рынке в Шымкенте и нарвался на агрессию охранников
В Сети распространились кадры, на которых иностранец плачет и говорит о том, что ему не дают снимать себя на рынке.
Как пишет Оtyrar.kz, по информации полиции, мужчина осуществлял видеосъемку с целью дальнейшей публикации материала в социальных сетях. Часть торговцев потребовала прекратить съемку, после чего обратилась к службе охраны рынка.
Возникшее недопонимание между сторонами переросло в нарушение общественного порядка. Участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
По данному факту возбуждено административное производство по статье "мелкое хулиганство". Материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
Кроме того, со всеми участниками инцидента проведена профилактическая разъяснительная работа. В полиции напомнили, что законодательством предусмотрены требования о недопустимости видеосъемки граждан без их согласия.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Ссора между пассажирами закончилась убийством в Темиртау.