Общество

Студент из Индии снимал видео на рынке в Шымкенте и нарвался на агрессию охранников

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 21:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
10 января на одном из рынков Шымкента произошел инцидент с участием студента из Индии и сотрудников охраны, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространились кадры, на которых иностранец плачет и говорит о том, что ему не дают снимать себя на рынке.

Как пишет Оtyrar.kz, по информации полиции, мужчина осуществлял видеосъемку с целью дальнейшей публикации материала в социальных сетях. Часть торговцев потребовала прекратить съемку, после чего обратилась к службе охраны рынка.

Возникшее недопонимание между сторонами переросло в нарушение общественного порядка. Участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту возбуждено административное производство по статье "мелкое хулиганство". Материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

Кроме того, со всеми участниками инцидента проведена профилактическая разъяснительная работа. В полиции напомнили, что законодательством предусмотрены требования о недопустимости видеосъемки граждан без их согласия.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Ссора между пассажирами закончилась убийством в Темиртау.

Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
11:34, 04 апреля 2025
Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
В Шымкенте горели бутики на одном из рынков
05:29, 02 июля 2024
В Шымкенте горели бутики на одном из рынков
Аудитория на остановке: студенты пожаловались на ужасные условия в Шымкенте
19:30, 14 сентября 2023
Аудитория на остановке: студенты пожаловались на ужасные условия в Шымкенте
