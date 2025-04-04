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События

Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из съемных квартир Шымкента скончался студент из Индии, обучавшийся в медицинской академии. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подтвердили Zakon.kz эти данные.

Стражи порядка на запрос 4 апреля 2025 года уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело.

Также названа предварительная причина смерти. Ей стала внезапная остановка сердца.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Шымкента

Далее отмечено, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что отчисленные студенты Казахско-Российского международного университета в Актобе продолжат учебу. По словам председателя комитета Министерства науки и высшего образования страны Акерке Абылайхан, отчисление было юридически незаконным.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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