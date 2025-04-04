Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из съемных квартир Шымкента скончался студент из Индии, обучавшийся в медицинской академии. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подтвердили Zakon.kz эти данные.

Стражи порядка на запрос 4 апреля 2025 года уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело. Также названа предварительная причина смерти. Ей стала внезапная остановка сердца. "Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Шымкента Далее отмечено, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Ранее стало известно, что отчисленные студенты Казахско-Российского международного университета в Актобе продолжат учебу. По словам председателя комитета Министерства науки и высшего образования страны Акерке Абылайхан, отчисление было юридически незаконным.

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