Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из съемных квартир Шымкента скончался студент из Индии, обучавшийся в медицинской академии. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подтвердили Zakon.kz эти данные.
Стражи порядка на запрос 4 апреля 2025 года уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело.
Также названа предварительная причина смерти. Ей стала внезапная остановка сердца.
"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Шымкента
Далее отмечено, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что отчисленные студенты Казахско-Российского международного университета в Актобе продолжат учебу. По словам председателя комитета Министерства науки и высшего образования страны Акерке Абылайхан, отчисление было юридически незаконным.
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