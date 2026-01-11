Пьяный за рулем или жертва провокации: что происходит с делом топ-менеджера ЭМГ в Атырау

Суд апелляционной инстанции признал факт полицейской провокации в деле заместителя генерального директора АО "Эмбамунайгаз" по коммерческим вопросам Ильяса Курамысова, однако ранее вынесенное постановление о его административном наказании оставлено без изменений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", 15 декабря Ильяс Курамысов был задержан в Атырау по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным материалов дела, он воспользовался услугой "трезвый водитель", однако самостоятельно заехал в паркинг жилого комплекса, где был остановлен патрульным экипажем. Медицинское освидетельствование установило у него легкую степень алкогольного опьянения.



В тот же день судья административного суда Атырау Алмагуль Ергазиева назначила Курамысову наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением водительских прав сроком на семь лет. Сам правонарушитель вину не признал. Ходатайство защиты о приостановлении рассмотрения дела для сбора доказательств и предоставления видеозаписей судом удовлетворено не было.

Между тем, как сообщил адвокат Тлек Хамитов, видеозаписи из Центра оперативного управления полиции и камер видеонаблюдения жилого комплекса "Арман", напротив, подтверждают доводы защиты и указывают на наличие полицейской провокации.

"Возле ЖК "трезвый водитель" отказался заезжать на парковку и оставил автомобиль перед въездом. Курамысов остался в салоне, где, почувствовав боли в сердце, уснул. За ним, вероятно, уже наблюдали полицейские, поскольку вскоре стоявший без движения BMW "проинспектировал" некий человек в штатском и удалился, сев впоследствии в полицейское авто. Позже выяснилось, что это был прикрепленный к экипажу мобилограф. Затем подошел второй человек, посветил фонариком, постучал в окно иномарки, разбудил Курамысова и бегом вернулся к полицейской машине. По словам моего подзащитного, он тоже был в штатской куртке и шапке, но на видео заметны брюки со светоотражающей полосой, характерной для форменной одежды сотрудников полиции. Он-то и попросил Курамысова отъехать метров на 15-20, освободив проезд якобы для машины "Атырау облысы Су Арнасы". И уже через минуту на парковку ЖК, вслед за Курамысовым, влетели два экипажа", – говорил адвокат.

26 декабря апелляционная инстанция, изучив видеозаписи и заслушав показания участников событий, признала действия сотрудников полиции незаконными, а также расценила их как провокацию к совершению правонарушения. Судья Татти Уалиева вынесла частное постановление в адрес руководства Департамента полиции Атырауской области "для принятия соответствующих мер".

При этом постановление административного суда от 15 декабря оставлено в силе.





"В настоящее время мы подали ходатайство на имя председателя кассационного суда о внесении представления о пересмотре дела. Кроме того, рассматриваем вопрос подачи заявления в прокуратуру о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий", – сообщил адвокат Т. Хамитов.

