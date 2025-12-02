Сестру акима Павлодарской области арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет

Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал наказание его сестры за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что ближайшая родственница главы региона была уличена в нетрезвом вождении, появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. По имеющимся данным, месяц назад в Экибастузе полицейский патруль остановил Hyundai Tucson с женщиной за рулем, от которой исходил запах алкоголя. Ее доставили в наркологический диспансер, где установили, что водитель находится в алкогольном опьянении легкой степени. Полицейские составили протокол по части 1 статьи 608 КОАП.

В суде 53-летняя женщина утверждала, что никуда не ехала, а просто села за руль своего авто, чтобы погреться. Это подтверждал некий свидетель. Но патрульные утверждали, что остановили движущийся автомобиль. Суд пришел к выводу, что протокол полицейским составлен обоснованно и лишил правонарушительницу прав на 7 лет, а также отправил под арест на 15 суток.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отреагировал на это событие.

"Меня просят прокомментировать привлечение моей старшей сестры к адмответственности. Могу сказать лишь, что в нашем государстве, избравшем одним из своих базовых принципов торжество закона и порядка, все граждане равны перед правосудием. Моя сестра, как и другие члены семьи, – не исключение", – прокомментировал он в Threads.

В начале ноября 2025 года сообщалось о том, что бывшая сотрудница полиции в Талдыкоргане совершила ДТП в нетрезвом состоянии.

