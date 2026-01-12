Крематорий Алматы заработает в ближайшие дни

Алматы готовится к открытию первого крематория. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Управления общественного здравоохранения.

Так, по данным УОЗ, 9 января 2026 года в Министерстве юстиции зарегистрирован приказ Министерства национальной экономики, предусматривающий внесение изменений в типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами.

"Новые правила создают правовую основу для деятельности крематориев и позволяют впервые на законодательном уровне проводить кремацию в Казахстане". Пресс-служба УОЗ Алматы

После вступления приказа в силу крематорий Алматы начнет работу с соблюдением всех санитарных и правовых требований.

Также есть уточнение, что в настоящее время продолжается утверждение прайс-листа на услуги кремации через наблюдательный совет городского патологоанатомического бюро.

Информация о тарифах и порядке предоставления услуг будет опубликована на официальном сайте.

О планах строительства крематория в городе стало известно еще летом 2020 года.

После завершения строительства его запуск периодически переносили. В акимате объясняли, что с момента ввода объекта в эксплуатацию в конце 2024 года стоял вопрос определения его конечного балансодержателя из-за отсутствия норм в действующих санитарных правилах, регламентирующих деятельность крематориев.