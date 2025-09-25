В Алматы кладбища переполнены, крематорий закрыт: последний путь – в никуда?

В южной столице насчитывается 70 некрополей. Вроде внушительное число, но ровно до тех пор, пока не копнешь чуть глубже и не узнаешь – действующие из них лишь девять. Остальные закрыты. Как, и главное, куда город планирует провожать своих мертвых – в материале Zakon.kz.

Земля на вес золота

В акимате Алматы нам рассказали, что на действующих кладбищах имеется порядка 60 га свободных площадей – этого, по подсчетам городской администрации, хватит на ближайшие 6-7 лет.

Встает закономерное "а дальше-то что?".

Перефразируя известный анекдот:

- Я сейчас умру!

- Нельзя, земли нет?

На самом деле все не настолько траурно.

"Ведется плановая работа по развитию Алматинской агломерации. Совместно с Алматинской областью ведутся работы по определению альтернативных земельных участков. В настоящее время проводится необходимая процедура оформления земель в государственную собственность. Таким образом, вопрос обеспечения Алматы земельными участками для организации кладбищ находится на контроле и решается поэтапно в плановом порядке", – заверили в акимате.

К слову об области. Общее количество погостов в регионе – 573. Сколько из них "в строю", сказать сложно, ведь информацию нужно собирать по каждому району отдельно. И – да, в местном акимате подтвердили, что алматинцев здесь тоже хоронят, особенно если речь идет о "малой родине" человека и традиции "возвращаться домой" хотя бы после смерти.

А что по альтернативам погребению?

Материал по теме Дороже, чем родиться: сколько стоит умереть в Казахстане

Не гори и не сжигай

Решение о строительстве в Алматы крематория – первого в стране – было принято еще в далеком 2020 году.

А потом грянула пандемия. Впрочем, ставки, сделанные на учреждение, лишь возросли: отныне речь велась о сжигании не только тел, но и особо опасных биологических отходов. Тех же медицинских масок, костюмов, пакетов, бинтов, шприцев, инструментов для изъятия ПЦР-тестов, коих во время буйства заразы образовалось в избытке. Посему завершить стройку века планировали в кратчайшие сроки, в сентябре 2021-го...

...В конце марта 2022 года акимат отчитался, мол, строительные работы завершились еще в декабре 2021-го. Но! "Ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей". Так срок запуска отъехал на май 2022 года.

К концу весны, очевидно, не управились. Зато дали более развернутый отчет:

"Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре месяце 2021 года. На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года работы были приостановлены до марта 2022 года. На текущий момент работы возобновлены, срок завершения работ по инженерным сетям – ориентировочно третий квартал 2022 года".

Запомнили? Забудьте. Ведь ни в 2022-м, ни даже в 2025-м здание так и не открылось. Уже даже санэпидтребования к крематориям и колумбариям установили! Картина парадоксальная: регулирование есть, а объекта регулирования – нет.

"В ходе объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды осмотрел здание крематория. С момента ввода объекта в эксплуатацию в конце 2024 года стоял вопрос определения его конечного балансодержателя ввиду отсутствия норм в действующих санитарных правилах, регламентирующих деятельность крематориев. В этой связи принято решение, что на период проработки нормативного регулирования деятельности крематориев с учетом действующих санитарных, градостроительных и экологических требований содержанием объекта будет заниматься управление общественного здравоохранения города", – прокомментировали происходящее в пресс-службе градоначальства.

Однако ответить на вопрос, когда же закоптят печи, затруднились – "идет процесс передачи".

Вот и завис крематорий, подобно знаменитому коту, между жизнь и смертью.

А земля-то в мегаполисе, как любят говорить, не резиновая...