Шокирующее число: за три дня в Казахстане выявлено 900 авто с фальшивыми номерами

С 8 по 10 января 2026 года в Казахстане прошли рейды по выявлению автомобилей с подложными госномерами. Итоги Zakon.kz озвучили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, за эти дни на республиканских трассах Казахстана было выявлено более 900 случаев управления транспортными средствами с подложными, поддельными или нечитаемыми государственными регистрационными номерами.

По всем выявленным фактам в отношении водителей приняты административные меры, включая штрафы, а также другие виды ответственности в соответствии с решениями суда.

Анализ показал, что водители чаще всего используют подложные номера для:

уклонения от оплаты проезда по платным дорогам;

превышения скоростного режима;

сокрытия фактического веса грузового транспорта при прохождении весогабаритного контроля.

"По итогам 2025 года по всей стране было выявлено более 40 тысяч случаев использования поддельных государственных регистрационных знаков". Главная транспортная прокуратура РК

В заключительной части публикации органы прокуратуры предупреждают, что подобные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и способствуют возникновению ДТП.

