Шокирующие кадры с места ЧП: массовое столкновение и смертельное ДТП в Актюбинской области

Снегопад и сильный ветер спровоцировали массовое и смертельное дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на трассе в Актюбинской области. Детали озвучили Zakon.kz 10 февраля 2026 года в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Так, в Каргалинском районе на автодороге Актобе-Орск водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной DAF.

К сожалению, это привело к гибели водителя и трех пассажиров легкового авто. По факту ДТП теперь начато досудебное расследование.

Также известно, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Уже на другом участке, автодорога Актобе-Астрахань в районе поселка Тамды, столкнулись 10 транспортных средств.

Страшные кадры с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.

Согласно данным ДП, трое человек с незначительными травмами были госпитализированы.

После произошедшего полиция в очередной раз сделала важное обращение.

"Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, выбора безопасной скорости и дистанции, особенно в сложных погодных условиях". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Материал по теме Сильная метель в Астане: на дорогах 45 ДТП, аэропорт работает с задержками

4 февраля 2026 года на неосвещенной трассе Алматы – Астана произошел смертельный наезд на пешехода. При движении в сторону Алматы на 59-м км фура Man совершила наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.