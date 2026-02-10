Шокирующие кадры с места ЧП: массовое столкновение и смертельное ДТП в Актюбинской области
Так, в Каргалинском районе на автодороге Актобе-Орск водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной DAF.
К сожалению, это привело к гибели водителя и трех пассажиров легкового авто. По факту ДТП теперь начато досудебное расследование.
Также известно, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Уже на другом участке, автодорога Актобе-Астрахань в районе поселка Тамды, столкнулись 10 транспортных средств.
Страшные кадры с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.
Согласно данным ДП, трое человек с незначительными травмами были госпитализированы.
После произошедшего полиция в очередной раз сделала важное обращение.
"Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, выбора безопасной скорости и дистанции, особенно в сложных погодных условиях".Пресс-служба ДП Актюбинской области
4 февраля 2026 года на неосвещенной трассе Алматы – Астана произошел смертельный наезд на пешехода. При движении в сторону Алматы на 59-м км фура Man совершила наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.