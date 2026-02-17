Казахстанцев призвали не молчать: МВД выступило с важным обращением

С 15 по 22 февраля на территории Казахстана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт". Об этом 16 февраля заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК и обратились к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Как отметила начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева, профилактика бытового насилия – одно из важнейших направлений работы органов внутренних дел. "Защита прав женщин, безопасность детей и сохранение семейных ценностей находятся на особом контроле главы государства и руководства Министерства внутренних дел. В целях предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с 15 по 22 февраля на территории страны проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт", – рассказала она. По словам спикера, в рамках мероприятия сотрудники полиции: проверяют по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту,

проводят профилактическую работу с неблагополучными семьями,

принимают меры правового воздействия к нарушителям,

выявляют причины и условия, способствующие совершению правонарушений,

обеспечивают защиту и поддержку пострадавших. Совместно с неправительственными организациями и кризисными центрами, как уточнила Серикбаева, оказывается правовая и консультативная помощь жертвам бытового насилия. "Мы призываем вас не оставаться равнодушными к фактам насилия. Если вы стали свидетелем противоправных действий – у соседей, знакомых, родственников или на улице – не игнорируйте это. Иногда один своевременный звонок или простое неравнодушие могут спасти чью-то жизнь и защитить ребенка от страха. Только вместе, проявляя нетерпимость к насилию, мы сможем построить безопасное и справедливое общество", – сказала представитель МВД, обращаясь к казахстанцам. 13 февраля 2026 года в МВД заявили о пресечении деятельности интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории Алматы и Алматинской области.

