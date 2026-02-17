#Референдум-2026
Общество

Казахстанцев призвали не молчать: МВД выступило с важным обращением

МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:50 Фото: polisia.kz
С 15 по 22 февраля на территории Казахстана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт". Об этом 16 февраля заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК и обратились к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Как отметила начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева, профилактика бытового насилия – одно из важнейших направлений работы органов внутренних дел.

"Защита прав женщин, безопасность детей и сохранение семейных ценностей находятся на особом контроле главы государства и руководства Министерства внутренних дел. В целях предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с 15 по 22 февраля на территории страны проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт", – рассказала она.

По словам спикера, в рамках мероприятия сотрудники полиции:

  • проверяют по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту,
  • проводят профилактическую работу с неблагополучными семьями,
  • принимают меры правового воздействия к нарушителям,
  • выявляют причины и условия, способствующие совершению правонарушений,
  • обеспечивают защиту и поддержку пострадавших.

Совместно с неправительственными организациями и кризисными центрами, как уточнила Серикбаева, оказывается правовая и консультативная помощь жертвам бытового насилия.

"Мы призываем вас не оставаться равнодушными к фактам насилия. Если вы стали свидетелем противоправных действий – у соседей, знакомых, родственников или на улице – не игнорируйте это. Иногда один своевременный звонок или простое неравнодушие могут спасти чью-то жизнь и защитить ребенка от страха. Только вместе, проявляя нетерпимость к насилию, мы сможем построить безопасное и справедливое общество", – сказала представитель МВД, обращаясь к казахстанцам.

13 февраля 2026 года в МВД заявили о пресечении деятельности интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории Алматы и Алматинской области.

