Звоните "102": МВД Казахстана сигнализирует о новых схемах мошенничества
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана с сожалением отмечают, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом инвестиций и вложений в различные проекты обманывают граждан страны, сообщает Zakon.kz.
Так, мошенники используют дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных людей, чтобы заманить людей в "инвестиционные проекты" и "фонды" с обещанием быстрой и гарантированной прибыли.
Жителям Казахстана предлагают установить приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения дохода".
"После перевода средств связь с мошенниками обычно обрывается, а обещанный доход не приходит. Иногда они продолжают требовать деньги, ссылаясь на "налоги", "комиссии" или "страховые взносы".Пресс-служба МВД РК
Далее МВД поделилось важными рекомендациями:
- Не доверяйте обещаниям "гарантированной прибыли".
- Не переводите деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета.
- Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте приложения из непроверенных источников.
- Проверяйте компании только через официальные источники и государственные реестры.
- Изучайте инвестиционные рынки и обращайтесь только в проверенные официальные офисы.
"Если вы стали жертвой интернет-мошенничества или знаете о таких случаях, незамедлительно обращайтесь в полицию по месту жительства или по номеру "102".Пресс-служба МВД РК
Немного ранее стало известно, что в Степногорске расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Там жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.
