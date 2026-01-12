Звоните "102": МВД Казахстана сигнализирует о новых схемах мошенничества

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана с сожалением отмечают, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом инвестиций и вложений в различные проекты обманывают граждан страны, сообщает Zakon.kz.

Так, мошенники используют дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных людей, чтобы заманить людей в "инвестиционные проекты" и "фонды" с обещанием быстрой и гарантированной прибыли.

Жителям Казахстана предлагают установить приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения дохода".

"После перевода средств связь с мошенниками обычно обрывается, а обещанный доход не приходит. Иногда они продолжают требовать деньги, ссылаясь на "налоги", "комиссии" или "страховые взносы". Пресс-служба МВД РК

Далее МВД поделилось важными рекомендациями:

Не доверяйте обещаниям "гарантированной прибыли".

Не переводите деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте приложения из непроверенных источников.

Проверяйте компании только через официальные источники и государственные реестры.

Изучайте инвестиционные рынки и обращайтесь только в проверенные официальные офисы.

"Если вы стали жертвой интернет-мошенничества или знаете о таких случаях, незамедлительно обращайтесь в полицию по месту жительства или по номеру "102". Пресс-служба МВД РК

Немного ранее стало известно, что в Степногорске расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Там жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.