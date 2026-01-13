#Казахстан в сравнении
Общество

1,9 трлн тенге требуется на модернизацию водоснабжения и водоотведения

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 10:46 Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 13 января 2026 года рассказал о планах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов отметил, что изношенность сетей, растущие потребности населения и строительство новых районов требуют модернизации систем, расширения охвата и повышения качества услуг.

"Решение задач по обновлению водоснабжения и водоотведения будет продолжено в двух основных направлениях – трансфертов общего характера и за счет заемных средств в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В этом году в рамках трансфертов общего характера выделено 128 млрд тенге. Из них на водоснабжение – 78 млрд тенге, на водоотведение – 50 млрд тенге", – добавил он.

Между тем, по его данным, в рамках Национального проекта на системы водоснабжения и водоотведения планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций. В его рамках планируется провести модернизацию 2,8 тыс. км сетей водоотведения, 5 тыс. км водопроводных сетей и канализационно-очистных сооружений в 45 городах. В результате уровень изношенности сетей водоснабжения планируется снизить до 33% (с 38%) и сетей водоотведения – до 41% (с 54%).

"Одной из ключевых проблем отрасли является состояние городских канализационно-очистных сооружений. Большинство из них было построено более 50 лет, средний уровень износа превышает 65%, что оказывает прямое влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку. В 2025 году введены КОСы в городах Актау и Ленгере. До конца текущего года планируется запуск еще в четырех городах – Атырау, Кызылорде, Каркаралинске и Каражале. Реализация 45 проектов КОС планируется с использованием различных источников финансирования, включая займы международных финансовых организаций, облигационные займы через холдинг "Байтерек", ГЧП и целевые трансферты", – подчеркнул вице-министр.

Ранее Куандык Кажкенов рассказал о ходе реализации поручения главы государства по обеспечению населения питьевой водой.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
