Общество

В Казахстане предлагают фиксировать цены на жилье

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на пресс-конференции в правительстве 13 января 2026 года рассказал, как можно сдерживать цены на жилье в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что министерство регулирует цены только арендного жилья. Цены на рынке, по его словам, подчиняются спросу и предложению.

"Мы рассматриваем отдельные механизмы для стабилизации цен на жилье. Сейчас совместно с Комитетом по делам строительства мы прорабатываем возможность фиксировать цены на квартиры напрямую через домостроительные комбинаты. Такие комбинаты есть почти в каждом регионе, и если заранее заключить контракты на определенный объем жилья (так называемые офтейк-контракты), цена может быть зафиксирована на 2-3 года. Это пока наше предложение", – сказал он.

В этом случае, добавил он, "комбинат понимая, что у него объем работы есть на 2-3 года вперед", может зафиксировать цены на жилье "с учетом укрупненных сметных норм".

"Они могут в его рамках в дальнейшем реализовывать те или иные объекты в регионах. Такие планы у нас есть, сейчас мы параллельно прорабатываем, но дополнительно, наверное, еще информацию вам дадим", – заверил вице-министр.

Рынок первичного жилья в Казахстане встретил 2026 год на высокой ноте – стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти, при этом в отдельных регионах зафиксированы аномальные ценовые скачки. Где покупка квартиры обойдется дороже всего, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
