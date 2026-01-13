#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Давление на бизнес: популярную лабораторию уличили в нарушении конкуренции в 16 городах Казахстана

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:12 Фото: freepik
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Алматы, в действиях компании ТОО "INVIVO Business", лицензиата бренда INVIVO, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 января 2026 года, проинформировали в агентстве:

"ТОО "INVIVO Business" заключало договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга. Данные договоры создавали препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах страны".

В АЗРК отметили, что компания добровольно исполнила уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.

"Принятыми мерами защищены права 143 субъектов рынка лабораторных услуг", – заключили в агентстве.

12 января 2026 года в АЗРК сообщили, что филиал "Российских железных дорог" привлекли к ответственности за монопольные тарифы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На 875 млн тенге оштрафовали Petrosun за злоупотребление доминирующим положением
16:51, 18 сентября 2024
На 875 млн тенге оштрафовали Petrosun за злоупотребление доминирующим положением
"КазАвтоЖол" уличили в нарушении антимонопольного законодательства
12:54, 05 декабря 2024
"КазАвтоЖол" уличили в нарушении антимонопольного законодательства
Впервые: Google внес изменения в свою работу после замечания Казахстана
11:46, 13 июня 2024
Впервые: Google внес изменения в свою работу после замечания Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: