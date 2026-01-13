Давление на бизнес: популярную лабораторию уличили в нарушении конкуренции в 16 городах Казахстана

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Алматы, в действиях компании ТОО "INVIVO Business", лицензиата бренда INVIVO, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 января 2026 года, проинформировали в агентстве:

"ТОО "INVIVO Business" заключало договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга. Данные договоры создавали препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах страны".

В АЗРК отметили, что компания добровольно исполнила уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.

"Принятыми мерами защищены права 143 субъектов рынка лабораторных услуг", – заключили в агентстве.

