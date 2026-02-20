"Казахфильм" оштрафовали почти на 3 млн тенге – глава АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило серьезные нарушения в деятельности крупнейших игроков отечественного кинорынка. Под удар антимонопольщиков попала киностудия "Казахфильм", а в отношении ТОО "Кинопарк Центр" начато расследование, передает Zakon.kz.

Председатель Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Марат Омаров представил подробный отчет в ответ на депутатский запрос мажилисмена Елнура Бейсенбаева, который ранее выразил обеспокоенность возможным необоснованным получением прибыли кинотеатрами страны.

Согласно документу, АО "Казахфильм" дважды привлекалось к административной ответственности за предоставление недостоверных сведений, а также за их непредоставление в Агентство. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,8 млн тенге.

"Вместе с тем Департаментом Агентства по городу Алматы в действиях ТОО "Кинопарк Центр" установлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в ограничении доступа к услугам кинопроката и навязывании рекламного бюджета. В этой связи 12 августа 2025 года Департамент начал анализ рынка кинопроката в географических границах города Алматы с целью установления доминирующего положения указанного субъекта рынка", – говорится в ответе.

Предварительно установлено, что общий объем кинопроката в Алматы за анализируемый период составил 16,8 млрд тенге. Из этой суммы доля группы лиц "Кинопарк" достигла 6,3 млрд тенге, или 37,9%.

В настоящее время анализ находится на завершающей стадии. По его итогам Агентство намерено принять соответствующие меры реагирования в отношении ТОО "Кинопарк Центр".

Кроме того, в ведомстве сообщили, что до конца второго квартала 2026 года запланировано проведение масштабного анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката. В его рамках планируется изучить и другие проблемные аспекты отрасли.

26 марта 2025 года министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала слухи, распространяемые в обществе касательно киностудии "Казахфильм", и раскрыла некоторые нюансы ее дальнейшей деятельности.