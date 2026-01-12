#Казахстан в сравнении
События

В Казахстане привлекли к ответственности филиал "Российских железных дорог" за монопольные тарифы

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Северо-Казахстанской области завершил расследование против Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги", сообщает Zakon.kz.

Расследование началось после обращения одного из региональных предприятий о высокой стоимости услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов.

По результатам анализа установлено, что филиал ОАО "РЖД" злоупотреблял доминирующим положением, устанавливая монопольно высокие цены. Нарушение подпункта 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса подтвердилось.

Далее отмечено, что филиал привлекли к административной ответственности: штраф составил 1 880 052 тенге, а монопольный доход – 7 327 728 тенге. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

"С 1 января 2026 года цена услуги снижена с 754 698 тенге до 536 357 тенге (без НДС), что составляет снижение более 28%".Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Ремонт, искры и пассажиры: как идет реконструкция вокзала "Алматы-1" – фоторепортаж

8 января 2026 года в Кокшетау поезд насмерть сбил женщину. Предварительно установлено, что казахстанка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
