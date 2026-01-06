Шесть тысяч пропавших детей нашли полицейские в 2025 году

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 января 2026 года озвучили итоги работы в сфере розыска без вести пропавших, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе МВД сообщили, что в 2025 году за пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 преступников, скрывавшихся от правосудия. В то же время на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья.

"За 2025 год задержано более 1600 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений", – отметили в ведомстве.

В МВД указали, что значительные результаты достигнуты и в сфере розыска без вести пропавших.

"В 2025 году установлено местонахождение более 20 тыс. человек, считавшихся пропавшими, свыше 6 тыс. из них – дети. Каждая история – результат кропотливой работы полиции и вклад в восстановление безопасности и спокойствия граждан", – подчеркнули в МВД.

5 января 2026 года в МВД сообщили, что в 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 млн поддельных звонков и предотвращено свыше 85 млн мошеннических вызовов.