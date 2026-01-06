#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Шесть тысяч пропавших детей нашли полицейские в 2025 году

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 января 2026 года озвучили итоги работы в сфере розыска без вести пропавших, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе МВД сообщили, что в 2025 году за пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 преступников, скрывавшихся от правосудия. В то же время на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья.

"За 2025 год задержано более 1600 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений", – отметили в ведомстве.

В МВД указали, что значительные результаты достигнуты и в сфере розыска без вести пропавших.

"В 2025 году установлено местонахождение более 20 тыс. человек, считавшихся пропавшими, свыше 6 тыс. из них – дети. Каждая история – результат кропотливой работы полиции и вклад в восстановление безопасности и спокойствия граждан", – подчеркнули в МВД.

5 января 2026 года в МВД сообщили, что в 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 млн поддельных звонков и предотвращено свыше 85 млн мошеннических вызовов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону: премьер о цифровизации
11:27, Сегодня
Казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону: премьер о цифровизации
Из Казахстана выдворили шесть тысяч иностранцев
12:20, 18 июля 2024
Из Казахстана выдворили шесть тысяч иностранцев
Более 10 тысяч иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году
11:25, 02 октября 2025
Более 10 тысяч иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: