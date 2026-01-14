На новый этап изучения недр Казахстана выделили 240 миллиардов тенге
Так, с учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50,000 на общей площади 100 тыс. км² с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. км² наиболее перспективных участков.
Для сравнения – прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200,000.
В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка 500 млн долларов. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено 469 млн долларов.
Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ.
При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.
Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах – Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах – модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.
Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая.
