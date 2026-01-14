#Казахстан в сравнении
Общество

На новый этап изучения недр Казахстана выделили 240 миллиардов тенге

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 08:21 Фото: pexels
В рамках исполнения поручений президента по увеличению охвата геологической изученности страны современными методами геологоразведки в этом году правительство приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе, сообщает Zakon.kz.

Так, с учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50,000 на общей площади 100 тыс. км² с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. км² наиболее перспективных участков.

Для сравнения – прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200,000.

В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка 500 млн долларов. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено 469 млн долларов.

Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ.

При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.

Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах – Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах – модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.

Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая.

Ранее сообщалось, что в США оценили запасы казахстанской нефти.

Аксинья Титова
