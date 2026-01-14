Фонд "Жұлдызай" подвел итоги года: 325 детских операций и миллиарды сэкономленных средств

Подводя итоги 2025 года, Корпоративный фонд "Жұлдызай" отметил сразу несколько значимых рубежей.

Прошедший год стал особенным как по масштабу реализованных инициатив, так и по смыслу: к 30-летию строительного холдинга BI Group социальные проекты вышли на новый уровень системности и реального влияния на жизни детей по всей стране.

Одним из ключевых направлений фонда стала программа детской хирургии MUMKINDIK. В начале прошлого года фонд запланировал 300 высокотехнологичных операций, однако по результатам показатель был перевыполнен – 325 детей получили сложную хирургическую помощь в 9 городах Казахстана. Благодаря проекту семьям удалось сэкономить 4,9 млрд тенге, которые потребовались бы на лечение за рубежом.

Операции проводились в формате международных медицинских мастер-классов с участием ведущих зарубежных профессоров. В течение года состоялось 26 визитов иностранных специалистов из Японии, Австралии, Италии и стран ближнего зарубежья. Совместно с казахстанскими врачами они выполняли сложнейшие вмешательства в области детской кардиохирургии, ортопедии и других профилей. Практика мастер-классов обеспечивает передачу знаний и позволяет в дальнейшем осуществлять аналогичные операции в Казахстане без привлечения иностранных докторов.

Фото: фонд "Жулдызай"

"Мы рассматривали лечение за границей – там стоимость операции начиналась от 45 миллионов тенге, без учета перелета и проживания. Начали искать средства, но в один день узнали о приезде профессора с мировым именем в Казахстан. Операцию провели бесплатно. Сейчас мой сын начинает есть и ходить. Мы бесконечно благодарны врачам и фонду", – рассказала мама одного из пациентов.

"В рамках проекта моему ребенку провели сложную операцию. Ранее нам говорили, что потребуется несколько этапов лечения, но после последнего вмешательства врачи сообщили, что дальнейшие операции не нужны. Для нашей семьи это огромная помощь", – поделились другие родители.

Помимо хирургической помощи, 627 детей получили консультации зарубежных специалистов, а 467 отечественных врачей повысили квалификацию на практических мастер-классах. Также в 2025 году были проведены 5 международных встреч, направленных на развитие медицинского сотрудничества и обмен опытом.

Фото: фонд "Жулдызай"

Проект MUMKINDIK позволяет детям с тяжелыми диагнозами получать помощь внутри страны, а врачам – осваивать современные методики и внедрять их в повседневную практику. В 2025 году также был проведены мониторинг и оценка результатов проекта за период с 2013 по 2025 год, подтвердившие его устойчивый и системный эффект.

Не менее важным направлением деятельности фонда остается развитие творческого потенциала детей. В 2025 году прошел XX юбилейный Республиканский фестиваль творчества "Жұлдызай", финал которого собрал 1370 детей во Дворце единоборств "Жекпе-жек". В отборочных этапах приняли участие 6147 ребят, а более 100 тысяч казахстанцев проголосовали за обладателя Гран-при в рамках всенародного голосования. В этом же году педагогам и учителям была вручена медаль "Жұлдызды ұстаз" за вклад в развитие творчества детей.

В сфере инклюзивного спорта фонд продолжает системную работу через Национальные инклюзивные игры по 9 видам спорта. В 2025 году в республиканских финальных соревнованиях приняли участие 542 ребенка и 193 тренера из всех регионов республики. По итогам многолетней подготовки 47 выпускников "Жұлдызай" вошли в юношескую паралимпийскую сборную, а 23 участника получили звание мастеров спорта.

Фото: фонд "Жулдызай"

В реабилитационных центрах "Жұлдызай" в Астане, Алматы, Шымкенте и Атырау в 2025 году помощь получили 1918 детей, включая 227 детей сотрудников BI Group. Особое внимание уделяется раннему развитию: в проекте "Тілашар" 27 ребят произнесли свои первые слова, а в проекте "Тұсаукесер" 11 подопечных фонда сделали первые шаги – важные вехи для семей, столкнувшихся с серьезными диагнозами.

Фонд также инвестирует в развитие профессионального сообщества. В 2025 году специалисты "Жұлдызай" провели 5 обучающих семинаров для педагогов организаций образования в Шымкенте и Атырау, охватив более 150 специалистов. Обучение было направлено на повышение компетенций в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Проекты Корпоративного фонда "Жұлдызай" подтверждают: забота, инклюзия и развитие человеческого потенциала являются не разовой инициативой, а неотъемлемой частью устойчивой стратегии бизнеса.