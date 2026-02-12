#Казахстан в сравнении
Общество

В Костанае наградили машиностроителей и подвели итоги года

Слесаря в Костанае наградили орденом Еңбек Даңқы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:16 Фото: Allur
На автомобильном заводе Allur в Костанае подвели итоги 2025 года и отметили лучших сотрудников. Церемония прошла в производственных цехах и собрала работников всех подразделений, руководителей и менеджмент компании.

Главным акцентом мероприятия стало чествование сотрудников, продемонстрировавших высокие производственные показатели, профессионализм и вовлеченность в развитие предприятия. Лучшие работники получили статуэтки, почетные грамоты и благодарственные письма. Награды были вручены представителям разных подразделений – от производственных линий до инженерных и административных служб.

Вклад сотрудников стал ключевым фактором достижения высоких результатов по итогам года. Завод выпустил более 92 тысяч автомобилей. Доля Allur на рынке производства автомобилей в Казахстане составила 54%, что подтвердило статус предприятия как одного из главных индустриальных драйверов страны. Сегодня здесь производятся автомобили брендов Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Skoda и Geely Galaxy.

В 2025 году предприятие расширило модельную линейку: было запущено серийное мелкоузловое производство кроссовера Jetour X70 PLUS, а также гибридной модели Geely Galaxy EX5 EM-i — первого гибридного автомобиля, выпускаемого на территории республики.

Фото: Allur

"2025 год стал для Allur годом высоких производственных показателей и масштабных проектов. Мы увеличили объемы выпуска, запустили новые модели, расширили инфраструктуру и продолжили инвестировать в людей. Наша задача – укреплять технологическую базу и формировать сильную инженерную школу в Казахстане", – отметил Аргулан Майконов, исполнительный директор завода Allur.

Фото: Allur

Важным этапом развития инфраструктуры стало завершение строительства Allur Campus – современного общежития для машиностроителей на 300 мест. Проект направлен на развитие кадрового потенциала и формирование устойчивой инженерной базы для дальнейшего роста предприятия.

Фото: Allur

Айсулу Омарова
