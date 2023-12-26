Политическая система в Казахстане: аналитик Амребаев подвел итоги 2023 года

За Новогодним праздничным столом принято подводить итоги прошлого года, неторопливо рассказывая о вопросах, достижениях и проблемах уходящего года. Делать некоторые предположения о будущем…

Полагаю, что не лишним будет рассказать о важнейших событиях внутриполитической жизни Казахстана в уходящем году с позиций политического исследователя.



Очевидным является факт активизации политической жизни в Казахстане. И это связано не только с пропагандистско-идеологической работой ответственных государственных органов, озабоченных привлечением внимания общественности к тем или иным аспектам государственной жизни. Скорее, сама жизнь диктует переход общества к новому качеству роста, актуализации проблем, требующих социальной мобилизации. В этом плане для нашего модернизирующегося общества принципиальным является вопрос отображения интересов широких слоев населения при принятии важных государственных решений. Как известно, в политической практике развитых стран, эта задача решается через регулярный выборный процесс. Не является исключением и наш Казахстан. Одним из этих проявлений стали, например, прошедшие весной этого года выборы в Мажилис Парламента и реализуемые уже сегодня выборы местных органов власти.

Можно сказать, что эти события явились этапом промежуточного "электорального марафона", запущенного проведением Конституционной реформы летом 2022 года и закрепленного внеочередными президентскими выборами осенью того же года. Фактически, президентская система первой испытала на себе политические новации, принятые обществом по итогам общенационального Референдума по изменениям в Конституцию страны. Переход от суперпрезидентской системы власти к более сбалансированной и ограниченной, потребовал от Главы государства принятия незамедлительных решений и ответственности, что выразилось в досрочном окончании президентской миссии и участии в выборах по совершенно новой схеме: однократной семилетней каденции президента.

2023 год в политическом календаре страны также начался с проведения выборов в верхнюю палату парламента, - Сенат, в новом формате с исключением ряда преференций влиять на деятельность Сената парламента. Я имею в виду существенное сокращение числа депутатов Сената за счет квотирования назначаемых сенаторов, например, от Ассамблеи народа Казахстана. В результате, Сенат стал более компактным и транспарентным представительным органом общественного влияния. Следует отметить, что это стало отражением экспертных и общественных дискуссий на тему о целесообразности и модернизации работы Сената парламента в новых условиях.

Выборы в Мажилис парламента и местные представительные органы, - Маслихаты, стали важной несущей конструкцией перехода к новой, более гармоничной формуле власти, выдвинутой Президентом Токаевым: "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Сила президентской власти выражается в концентрации усилий Главы государства на реализации своей программы во время однократной семилетней каденции без возможности повторного избрания или продления полномочий иным образом, как это было ранее. Влиятельность парламента достигается избранием на конкурентной основе ответственных и активных граждан в процесс разработки необходимых для общества законов, а также представительство на местном уровне неравнодушных людей, непредвзято оценивающих и корректирующих деятельность акиматов разных уровней. Подотчетность правительства означает прозрачность для общественного внимания через своих депутатов Маслихатов и Мажилиса всех решений исполнительной власти от центрального правительства до местных акиматов.

В качестве инструмента широкого и конкурентного общественного представительства было предложено вернуться к смешанной, пропорционально-мажоритарной выборной системе, когда депутатов избиратели выбирали, как из числа партий, так и самовыдвиженцев. Были восстановлены одномандатные округа и начался процесс регистрации новых политических партий. На этот раз за места в Мажилиса боролись семь политических партий, зарегистрированных буквально накануне выборов. Это означает стремление и готовность верховной власти к конкуренции на политическом поле страны, что создает благоприятные условия для конкуренции не только отдельных партий и политиков, но и для соревнования идей и проектов всего общественного развития. Появление новых игроков открыло новое "окно возможностей" для общественно активных граждан и сделало заметно шире поле отбора альтернативных концептов развития Казахстана. Появление более открытых "социальных лифтов" и возможности "достучаться до власти" в условиях реализуемого концепта "слышащего государства", серьезным способом усилило доверие граждан к государству.

Процесс реформирования государственной власти продолжается на действительно новой меритократической (то есть выбора достойных во власть, людей) основе. Все это соответствует ожиданиям граждан в связи с тем, что законодательная власть станет более профессионально и ответственно отражать их интересы, при этом укрепляясь в качестве противовеса другим ветвям власти. Это существенный шаг к более эффективному и Справедливому Казахстану.

Формирование влиятельного парламента есть краеугольный камень демократизации политической системы. И на этом пути мы наблюдаем, как наш Мажилис стал более "зубастым" и компетентным, продвигая народные интересы и актуальные общественные запросы. В стенах Мажилиса мы не раз слышали острые вопросы, касающейся оценки деятельности правительства, разработки актуальных программ развития.

Если подытожить все сказанное выше, то видно, что реформы Токаева уже запустили процесс создания открытой и конкурентной политической системы в Казахстане. И очень важно, что мы видим не конкуренцию ради конкуренции, а соревнование идей и конкретных предложений о том, как строить справедливое общество и государство. Деятельность нового созыва Мажилиса тому яркое свидетельство. Я уверен что этот процесс необратим и, что он приведет к новому качеству развития нашего государства.