Общество

В Казахстане увеличат срок действия лицензии для организаций дополнительного образования

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 18 декабря 2025 года во втором чтении одобрили поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила сенатор Айгуль Капбарова, целью закона является совершенствование законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительной деятельности.

"В вопросах историко-культурного наследия совершенствуются системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия. В частности, предусматривается выдача двух видов лицензий сроком на 5 лет: первая – на осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, вторая – на проведение археологических работ. Создается Национальная археологическая служба, вводится регламентация ее деятельности. Она будет функционировать как структурное подразделение Института археологии имени А. Х. Маргулана", – перечислила Капбарова.

Также законом предусмотрено:

  • создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для сбора сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований;
  • совершенствование порядка предоставления земельных участков и землепользования в целях охраны объектов историко-культурного наследия;
  • регулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов;
  • создание государственного фонда и национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, изоляции и хранения;
  • разделение археологических работ на внеплановые (предупредительные) и плановые с учетом их специфики и механизма финансирования;
  • определение единого порядка деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
  • регулирование порядка использования технических средств при проведении археологических работ;
  • установление охранных зон для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.
"По вопросам образовательной и оздоровительной деятельности вводится понятие "образовательная оздоровительная деятельность для несовершеннолетних", исключаются образовательно-оздоровительные организации из числа отдельных видов образовательных учреждений. Также увеличивается срок действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности для организаций дополнительного образования детей, оказывающих образовательные оздоровительные услуги несовершеннолетним", – отметила депутат.

Кроме того, вводится образовательно-оздоровительная программа для несовершеннолетних как самостоятельная программа дополнительного образования для детей.

Ранее мы писали, что в Алматы значительно сократят дефицит ученических мест в школах.

Азамат Сыздыкбаев
