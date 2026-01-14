#Казахстан в сравнении
Общество

Когда Казахстан выведут из статуса энергодефицитной страны: в Минэнерго назвали сроки

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 17:29 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 14 января 2026 года на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли, которое провел премьер-министр Олжас Бектенов, назвал сроки вывода Казахстана из статуса энергодефицитной страны, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго доложил, что в ближайшие три года к вводу запланирован преимущественно маневренный сегмент генерации, ориентированный на покрытие дефицита регулировочной мощности и повышение гибкости Единой энергетической системы (ЕЭС).

"Ввод объектов, по которым сейчас ведется работа, позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит как электроэнергии, так и регулировочной мощности, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны", – заверил Ерлан Аккенженов.

Фото: primeminister.kz

В целом, по словам министра энергетики, до 2035 года будет обеспечен ввод дополнительно более 26 ГВт генерирующих мощностей.

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 17:29
В Казахстане установили предельные тарифы на электроэнергию на 7 лет

Ранее мы писали, что Олжас Бектенов подверг критике практику переноса сроков при реализации энергетических проектов. Обращаясь к главе Минэнерго, руководителям "Самрук-Энерго" и KEGOC, премьер-министр заявил: "Вы несете персональную ответственность за каждый объект. Ваше место работы не в кабинетах, а на строительных площадках".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
