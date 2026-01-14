Когда Казахстан выведут из статуса энергодефицитной страны: в Минэнерго назвали сроки

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 14 января 2026 года на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли, которое провел премьер-министр Олжас Бектенов, назвал сроки вывода Казахстана из статуса энергодефицитной страны, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго доложил, что в ближайшие три года к вводу запланирован преимущественно маневренный сегмент генерации, ориентированный на покрытие дефицита регулировочной мощности и повышение гибкости Единой энергетической системы (ЕЭС).

"Ввод объектов, по которым сейчас ведется работа, позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит как электроэнергии, так и регулировочной мощности, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны", – заверил Ерлан Аккенженов.

В целом, по словам министра энергетики, до 2035 года будет обеспечен ввод дополнительно более 26 ГВт генерирующих мощностей.

Ранее мы писали, что Олжас Бектенов подверг критике практику переноса сроков при реализации энергетических проектов. Обращаясь к главе Минэнерго, руководителям "Самрук-Энерго" и KEGOC, премьер-министр заявил: "Вы несете персональную ответственность за каждый объект. Ваше место работы не в кабинетах, а на строительных площадках".