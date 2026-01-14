#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Общество

Врачи назвали одну из главных причин проблем с пищеварением

врачи, кишечник, боль в животе, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 20:21 Фото: pexels
Гастроэнтерологи Шанти Эсваран и Кайл Сталлер утверждают, что стресс является одной из главных причин проблем с пищеварением, сообщает Zakon.kz.

По словам Эсваран, запор и диарея – самые частые симптомы, возникающие на фоне стресса. Для их предотвращения врач советует включить в ежедневный распорядок медитацию и физическую активность, пишет Infobae.

"Хронический стресс повышает чувствительность кишечника к боли, нарушает его работу и замедляет восстановление при заболеваниях ЖКТ. Кроме этого, стоит обратить внимание на кофе. У некоторых людей кофеин ускоряет кишечный транзит, что может усиливать дискомфорт", – добавил Сталлер.

Ранее специалист в области гастроэнтерологии рассказала, как действовать при первых признаках пищевого отравления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Врач назвал фрукты, улучшающие пищеварение и повышающие иммунитет
19:25, 07 декабря 2025
Врач назвал фрукты, улучшающие пищеварение и повышающие иммунитет
Какие продукты полезны для пищеварения
17:12, 22 октября 2023
Какие продукты полезны для пищеварения
Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения
04:07, 20 апреля 2024
Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: