Врачи назвали одну из главных причин проблем с пищеварением

Гастроэнтерологи Шанти Эсваран и Кайл Сталлер утверждают, что стресс является одной из главных причин проблем с пищеварением, сообщает Zakon.kz.

По словам Эсваран, запор и диарея – самые частые симптомы, возникающие на фоне стресса. Для их предотвращения врач советует включить в ежедневный распорядок медитацию и физическую активность, пишет Infobae.

"Хронический стресс повышает чувствительность кишечника к боли, нарушает его работу и замедляет восстановление при заболеваниях ЖКТ. Кроме этого, стоит обратить внимание на кофе. У некоторых людей кофеин ускоряет кишечный транзит, что может усиливать дискомфорт", – добавил Сталлер.

