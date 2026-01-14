Морозы и авария: Темиртау остался без отопления

Порыв на трубе диаметром 400 мм произошел ночью 14 января. В результате аварии без тепла остались 40 многоэтажек, частные дома, школа, детский сад и церковь, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в регионе при этом действует штормовое предупреждение из-за сильного мороза и ветра. По информации КТК, жители отмечали резкое падение температуры в квартирах до 16 градусов.

Аварийные бригады оперативно приступили к ремонту, и к обеду отопление было полностью восстановлено. В акимате города отметили, что трубопровод, на котором произошел порыв, не проходил капитальный ремонт более 50 лет. Летом прошлого года на обновление теплосетей потратили 7 млрд тенге, обновив 31 км коммуникаций, однако критически изношенные участки еще оставались.

"В прошлом году на этом участке было шесть аварий. Летом там заменили один километр, осталось 120 м. Именно на этом месте ночью произошел порыв. В планах на это лето его полностью заменить. Он был у нас в плане", – рассказал заместитель акима города Темиртау Ринат Кыдырбеков.

Представители города уточнили, что износ сетей достиг критического уровня, поэтому плановые ремонты и замены труб проводятся ежегодно, чтобы предотвращать подобные аварии.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Казахстана вырастет тариф на тепло.


