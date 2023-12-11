Детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях

Семь детских садов Актау не будут работать в понедельник, 11 декабря, из-за аварии, которая произошла на теплосетях города. Дошкольные учреждения остались без теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером в воскресенье, 10 декабря, в городском отделе образования Актау сообщили, что часть дошкольных учреждений города также пострадали из-за аварии теплопроводе, передает Лада.

"В связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи завтра, 11.12.2023г., данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!". Пресс-служба отдела образования Актау

В ведомстве отметили, что остальные детские сады города будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на магистральном теплопроводе в Актау 10 декабря произошла авария: подачу тепла ограничили в некоторых микрорайонах города. В тот же день в Минэнерго отреагировали на инцидент, а местные власти сообщили, что на месте порыва начали замену труб.

Школьников Актау на понедельник, 11 декабря, перевели на дистанционное обучение из-за гололеда, который прогнозируют синоптики на этот день.